Фонд «Дети России» собрал более 4 миллионов рублей на оборудование для детского онкоцентра

Фото: УГМК

С 2012 года Благотворительный фонд «Дети России», основанный УГМК, ведёт проект по обновлению технологической базы Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга. На днях завершился очередной важный этап: собрано более 4 000 000 рублей.

Средства направлены на приобретение двух пятифункциональных реанимационных кроватей и анестезиологической станции. По словам Сергея Боровских, врача анестезиолога-реаниматолога, наркозный аппарат необходим, чтобы лишний раз не подвергать сложных пациентов транспортировке. Отделение реанимации нуждалось в специализированных высокотехнологичных кроватях, которые предотвращают вторичные осложнения.

На просьбу фонда «Дети России» поддержать маленьких пациентов онкоцентра откликнулись многие неравнодушные люди. К сбору присоединились представители бизнеса, игроки и администрация хоккейного клуба «Автомобилист».

- Мы благодарны всем, кто принимал участие, кто регулярно поддерживает Фонд и проект «Ты ему нужен», – отметила Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». - Благодаря нашим добрым друзьям, тем, кто постоянно следит за подопечными, откликается на просьбы, эта огромная сумма была собрана всего за два месяца.

В ходе совместных благотворительных акций Фонда и Хоккейного клуба «Автомобилист» было собрано 365 000 рублей. Для того чтобы привлечь внимание к помощи детям, игроки клуба Павел Куликов и Андрей Обидин встретились с пациентами онкоцентра. На основе детских рисунков на спортивную тематику была разработана линейка сувенирной продукции, которую неравнодушные фанаты могли получить за благотворительное пожертвование. Также в числе мероприятий прошли благотворительный матч и аукцион.