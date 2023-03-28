В Нижнем Тагиле пенсионерка попыталась поджечь военкомат после разговора с мошенниками

По данным источника, женщину успели остановить сотрудники полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле местные СМИ сообщают о происшествии, случившемся у военкомата. Якобы телефонные мошенники уговорили 67-летнюю женщину попытаться поджечь здание.

Источники нашего издания, знакомые с ситуацией, рассказали, что пенсионерка действительно стала жертвой злоумышленников.

Около года назад ее сын скончался из-за онкологического заболевания, из-за чего она оказалась без поддержки. Убитая горем, она стала легкой добычей для мошенников, которые позвонили ей несколько недель назад и заявили, что они сотрудники службы безопасности банка. Злоумышленники убедили пожилую женщину, что ей заблокируют счета, если она не наберет на себя кредитов. А потом ее еще и убедили продать свою квартиру.

- Мошенники обещали вернуть ей деньги, если она устроит «фейерверк» у военкомата, - объясняет источник. – Следы злоумышленников ведут на Украину.

Понадеявшись якобы, что поджог здания никому не навредит, пожилая женщина пошла делать то, что ей сказали. Но ее вовремя заметили и остановили сотрудники ППС.

Добавим, что официального подтверждения появившейся информации о попытке поджога здания военкомата не появлялось. Как сообщил нашей редакции пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, он проверит, соответствует ли эта новость, появившаяся в СМИ, действительности.

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