В Свердловской области стартует ежегодный весенний призыв на срочную службу

Новобранцы будут проходить службу в четырех военных округах, а также на Северном флоте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 1 апреля стартует ежегодный весенний призыв на срочную службу. В рамках призыва начнут работать муниципальные призывные комиссии. Их составы уже утверждены.

- В рамках кампании в Свердловской области каждый год работает 80 муниципальных призывных комиссий, которые традиционно обеспечивают явку будущих новобранцев на призывные мероприятия и их своевременную отправку в составе воинских команд на областной сборный пункт в Егоршино, - рассказали в департаменте информационной политики региона.

Также там напомнили, что решение о годности призывников принимается на основании заключений врачей-специалистов медицинских комиссий. В случае спорных вопросов молодые люди направляются на контрольное медосвидетельствование в Центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Свердловской области или в лечебно-профилактические учреждения.

Новобранцы из Свердловской области будут проходить службу в четырех военных округах, а также на Северном флоте. Большинство из них, как и в прежние годы, будет направлено для комплектования воинских частей сухопутных войск.

Призыв завершится 15 июля. Как ранее сообщали в Минобороны РФ, военнослужащие по призыву - «срочники» - не будут направляться для участия в спецоперации.

Напомним, ранее в Свердловской области в рамках ежегодного планового весеннего призыва на срочную службу сформировали региональную призывную комиссию. В нее вошли военный комиссар региона Юрий Аксенов, заместитель губернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, члены правительства, а также врачи-специалисты.