«Кроме двух университетов – все бастуют»: уральцы рассказали о протестах в Израиле

Сотни тысяч израильтян вышли на протесты из-за судебной реформы Фото: REUTERS

Минувший понедельник выдался в Израиле непростым. Из-за судебной реформы правительства Биньямина Нетяньяху массовые протесты охватили крупнейшие города страны. На улицы Тель-Авива, Иерусалима и других израильских городов вышло порядка 600 тысяч человек.

Протестующих поддержал и президент Израиля Ицхак Герцог, и министр обороны Йоава Галланта, которого после этого отправили в отставку. А профсоюзы объявили о том, что со вторника начнутся бессрочные забастовки. Медики, например, обещали оказывать только экстренную помощь.

Добавим, что к вечеру понедельника накал страстей вроде как спал. Биньямин Нетаньяху заявил, что в судебной реформе будет взята пауза для переговоров.

О том, что происходило на улицах Израиля в минувшие дни «КП-Екатеринбург» узнала у непосредственных очевидцев событий - жителей Израиля, которые не раз бывали в Екатеринбурге, либо когда-то жили на Урале.

- Демонстрации и забастовки идут второй месяц, это сложно игнорировать, - рассказал уроженец Екатеринбурга Дмитрий, четыре месяца назад переехавший в город Ришон-ле-Цион. - Это острая тема, потому что эта реформа - значительное изменение системы принятия решений в стране. В отсуствии Конституции, Высший суд справедливости был инструментом системы сдержек и противовесов. Если его упразднят или подчинят Кнессету, то вся власть будет сконцентрирована у премьер-министра (Биньямина Нетаньяху, - Прим. Ред.) и коалиции. Люди опасаются диктатуры при таком развитии событий.

Из-за протестов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 27 марта, заявил о приостановке судебной реформы Фото: REUTERS

Как отметил Дмитрий, на улицах Ришон-ле-Цион прошедшие несколько дней проходили демонстрации и протесты. К забастовкам присоединились многие компании и профсоюзы.

- Протесты для такой небольшой страны очень масштабны - это сотни тысяч людей, - сказал Дмитрий. – Протестующих можно увидеть в центре Тель-Авива и в Иерусалиме, например. Но не повсеместно, конечно.

Журналистка из Екатеринбурга Ая Шафран, несколько лет назад переехавшая в Израиль, отметила, что «небольшие неудобства, связанные с протестами, есть», но ее они совершенно не трогают.

- Я понимаю, что это сущие пустяки по сравнению с «неудобствами», которые все мы, израильтяне, испытаем, если действующее правительство реализует судебную реформу, нарушив тем самым систему сдержек и противовесов, и уничтожив независимость судебной власти, - рассказала Ая Шафран.

По словам Сергея, гражданина Израиля, которые не раз бывал в Екатеринбурге, протесты за последние три месяца уже стали нормой для местных жителей.

- Большинство светских и даже какая-то часть религиозных – протестуют каждую субботу и четверг, - говорит Сергей. - А за последние недели протесты происходят каждые несколько дней. Они идут по всей стране. Я бы не сказал, что это обсуждают в очередях в магазинах, но, да, это стало основной темой за последние месяцы. Она присутствует везде и всегда. Главная дорога Израиля блокируется протестующими пятый раз за сутки (на момент 27 марта, - Прим.Ред.)

Один из видов Тель-Авива Фото: Рамиль ГАЛИ

Несмотря на забастовку, в понедельник жизнь в Израиле не остановилась, уверяет очевидец. Продуктовые магазины, например, продолжали работать, как и больницы. Хотя к забастовке все равно присоединились многие организации.

- Кроме двух университетов – все бастуют, - говорит Сергей. – Я студент. Мой экзамен отменили за три часа до него. Компании хай-тека, которые являются главной опорой экономики страны, тоже наполовину бастуют. Можно многое сказать про судебную систему в Израиле. Думаю, что даже большинство протестующих понимают что она далеко не идеальна и что надо ее исправить, но, поскольку Нетаньяху не самый любимый человек и обвиняется во многом, да еще и правительство уже пытается провести ненормальные законы, мы боимся политизации судебной системы и что это реформа только убьет демократию, а не усилит ее, как они утверждают.

* имена некоторых героев публикации были изменены по их просьбе

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