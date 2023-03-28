Быстро и вкусно! Три полезных рецепта из простых продуктов

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Polaris создал набор посуды EasyKeep-4DG для творческого процесса на кухне. Универсальный комплект подходит для использования на плите и в духовке, что открывает широкий простор для экспериментальной кулинарии.

EasyKeep-4DG состоит из классической (26 см) и глубокой (24 см) сковород и ковша на 1,7 литра. Предлагаем вам рецепты, для которых понадобится лишь один компактный набор посуды – а это существенная экономия места и времени.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Сытный завтрак – заряд энергией на весь день. Для его приготовления обжарьте порцию грибов и баклажанов с каплей масла на классической сковороде. Затем добавьте 150 мл протертых томатов, любой сезонной зелени и слегка потушите. После этого разбейте в сковороду 4 яйца, добавьте соль и перец по вкусу и отправьте на 5-7 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Подавайте на стол прямо в сковороде.

Обед можно сделать простым и изысканным, приготовив мексиканский суп. Порежьте мелко луковицу, острый перец чили и пару зубчиков чеснока. Обжарьте овощи в ковше на оливковом масле. Через пару минут добавьте несколько столовых ложек паприки и нарезанный на кубики болгарский перец. Далее положите в смесь порцию нарезанных томатов в собственном соку и влейте бульон. В финале добавьте порцию любой консервированной фасоли. Подавайте суп с кинзой и сыром. Также можно пожарить нарезанный на квадраты тонкий лаваш на сковороде и сымитировать начос.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

На ужин сделайте курицу в горчичном соусе. Для этого в глубокой сковороде обжарьте до румяной корочки 6 голеней птицы. В той же сковороде обжарьте 150 гр грибов, после этого влейте 250 мл бульона и добавьте пару столовых ложек горчицы. Доведите до кипения, введите в блюдо 100 мл сливок, перец и соль. Сверху уложите обжаренные голени и покрошите листья тимьяна. Запекайте 15-20 минут в духовке на 180 градусах.

Набор EasyKeep-4D изготовлен из высококачественного алюминия, внутри – высокопрочное антипригарное покрытие. Это позволяет равномерно и с минимальным добавлением масла готовить продукты.Набор подходит для всех типов плит, включая индукцию. Посуда очень удобна для хранения, ведь все предметы складываются друг в друга по методу «матрешки».

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