В апреле весь снег растает, а воздух будет теплым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области побалует уральцев. Во-первых, осадков практически не будет. А во-вторых, синоптики ожидают, что именно в апреле на Урал придет настоящая весна.

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на апрель 2023 года

- С началом апреля пойдет существенное нарастание тепла. Воздух днем прогреется до +14 градусов уже в первой пятидневке апреля, - дает свой прогноз главный синоптик Уральского управления Гидрометцентра РФ Галина Шепоренко.

По оценкам экспертов, погода в апреле будет теплой, без осадков, но не выше климатической нормы.

По предварительному прогнозу от dzen.ru, 1 апреля в Екатеринбурге будет пасмурная погода, направление ветра юго-восточное, температура воздуха ночью от 0 до +2, днем – от +10 до +12 градусов. Пасмурную погоду 2 апреля в Екатеринбурге сменит солнечная, воздух прогреется до +11... +13 градусов. 3 апреля в Екатеринбурге ночью от 0 до +3, днем от +10 до +12 градусов. 4 апреля в Екатеринбурге ночью до +4, днем – от +9 до +11 градусов, но вечером в город придет северный ветер и принесет с собой резкое похолодание.

На следующий день, 5 апреля, в Екатеринбурге воздух прогреется всего до +3 градусов тепла, будет пасмурно. Но 6 апреля прогноз погоды в Екатеринбурге вновь будет обнадеживающим: ветер сменится на западный, а днем в городе потеплеет до +9 градусов по Цельсию.

Специалисты Гидрометцентра предполагают, что уже к середине апреля весь снег в регионе растает, если на Средний Урал не придут новые снегопады.