Апатия и усталость: как работа без отпуска сказывается на здоровье

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России 30 марта 2023 года объявлено Днем осведомленности о синдроме упущенных каникул. Эта инициатива поможет россиянам понять, как отказ от отпуска влияет на их состояние.

Компания «Авиасейлс» провела исследование и обнаружила, что каждый второй россиянин не брал отпуск в 2021 и 2022 годах или отдыхал реже одного раза в год. Участники исследования, которые не получали достаточно отдыха, испытывали опустошенность, истощение и стресс. Эти симптомы отметила у себя и популярная блогерша и диджей Карина Истомина, которая раньше справлялась с тревожностью за счет работы, игнорируя отпуск. Это состояние получило название «синдром упущенных каникул».

После публикации результатов исследования пользователи стали рассказывать о том, как они столкнулись с этим явлением.

- Первой таким образом сформулировала симптомы Карина Истомина, создательница канала «Справиться проще» в авторской колонке в журнале Psychologies. Масштаб происходящего вдохновил нас пойти дальше и рассказать о проблеме еще большему количеству людей, - комментируют в «Авиасейлс» решение о проведении Дня осведомленности о синдроме упущенных каникул.

- Синдром упущенных каникул очень просто не заметить: некоторым людям свойственно не обращать внимание на тревожные сигналы. Я испытала это на себе. Поэтому хочется напомнить людям, что нужно чаще прислушиваться к себе и научиться распознавать, когда пора отдохнуть, - делится опытом Карина Истомина.

Цель этой акции - напомнить россиянам о важности баланса между работой и отдыхом для их физического и психического здоровья. В преддверии Дня осведомленности о синдроме упущенных каникул пользователи могут пройти тесты для самодиагностики и получить практические рекомендации от психологов. Кроме того, компания обещает предоставить шаблон заявления на отпуск для тех, кто чувствует, что не может больше откладывать отдых.

Советы для организации отпуска от опытных путешественников и психологов путешественники могут найти на Дзене. В рамках специального проекта ко Дню осведомленности авторы Дзена - психолог Юра из канала Yu Norm Psy, создатели Kind Comics Виталик и Настя и эксперт по путешествиям Ксения Прохорова - подготовили серию статей о синдроме упущенных каникул.