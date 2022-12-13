Расследование длилось восемь месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела в отношении известного онколога Ивана Собачева. Его вместе с отставным генералом Рамилем Гилязовым и риелтором Оксаной Гортинской обвиняют в насилии над 15-летней ученицей коррекционной школы. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердили в пресс-службе Чкаловского районного суда.

- Первое заседание пройдет 23 декабря, - отметили в пресс-службе суда.

Фигуранты уголовного дела были задержаны в ночь на 26 марта в съемной квартире на улице Союзной. В ходе расследования выяснилось, что несовершеннолетняя познакомилась с Рамилем Гилязовым через анонимный чат в Telegram. По ее словам, 9 марта они впервые начали переписываться. А уже через два дня бывший военнослужащий вызвал ей такси, чтобы встретиться.

«11 марта Роман вызвал мне такси, и я приехала к нему в ту же квартиру, в которой я потом показывала, где все произошло. Когда я приехала к Гилязову 11 марта, он встретил меня у дома, мы просто познакомились, он спросил, сколько мне лет. Я сказала, что мне 15 лет. Мы просто болтали на общие темы, а затем я сказала, что мне нужно уехать. Он вызвал мне такси», - говорится в показаниях девочки.

Вечером 25 марта ученицу девятого класса вновь пригласили в гости. Когда наряд полиции прибыл в квартиру, там были обнаружены колготки, коньяк и вещество белого цвета.

Оксане Гортинской предъявлено обвинение по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Аналогичное обвинение и у Ивана Собачева. Кроме этого онколога уличили в изнасиловании (131 УК РФ).

Рамиль Гилязов - единственный фигурант дела, находящийся под стражей Фото: Архив "КП"

Отставному генералу Рамилю Гилязову также предъявили обвинения по статьям 132, 131 УК РФ. Помимо прочего ему грозит уголовная ответственность по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

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