Где покататься с ледяных и снежных горок в Екатеринбурге-2022/2023

Катание со снежных гор - любимое зимнее развлечение всех малышей в России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые большие ледяные и снежные горки 2022-2023 в Екатеринбурге открываются во второй половине декабря. Мы подскажем вам, где можно покататься на тюбингах «ватрушках» с детьми в Екатеринбурге.

Ледяные и снежные горки - 2022/2023 в Екатеринбурге

Парк семейного отдыха «Семь ключей»

Аренда тюбингов доступна с 6 декабря для гостей парка «Семь ключей». Также на базе можно арендовать лыжи. Работает арендная база с 10:00 до 20:00.

Тюбинги здесь стоят от 200 до 350 рублей в час. Кататься на «ватрушках» можно по территории парка во время зимней прогулки.

Адрес: ул. Решетская, 63

Горки в парке Маяковского

Горку в парке Маяковского команда проекта называет самой высокой в России. Подняться на нее – все равно что подняться на крышу пятиэтажного дома. Ее высота составляет 17 метров, а в длину достигает 140 метров. Для того чтобы подняться на горку, можно воспользоваться подъемником.

График работы зависит от дня недели: в понедельник горка не работает, со вторника по четверг она открыта с 12:00 до 20:00, в пятницу с 12:00 до 21:00, в выходные с 11:00 до 21:00.

Взрослый билет стоит 100 рублей за один спуск и 300 рублей за четыре спуска. Детский билет стоит 70 рублей за один спуск и 200 рублей за четыре спуска. Дети допускаются с 6 лет.

Билет можно купить заранее с помощью сайта парка.

Кроме того, в этом году появилась горка высотой в 8 метров. Она построена для тех, кто опасается большой высоты. Есть горки и для малышей, они расположены в ледовом городке парка.

Адрес: ул. Мичурина, 230

Горки на Уктусе

Горнолыжный комплекс «Уктус» дает в аренду сноуборд, беговые и горные лыжи с экипировкой и тюбинги. Комплекс находится по адресу ул. Зимняя, 27.

Стоимость аренды тюбинга составляет 350 рублей за день проката в будни. В выходные первый и второй час стоят 390 рублей, с третьего часа – 350 рублей. Стоимость подъема тюбинга стоит 80 рублей за подъем.

Адрес: ул. Зимняя, 27

Горки в семейном парке отдыха «Карасики» на Шарташе

Возле кафе семейного парка отдыха «Карасики» построено несколько ледяных горок. Парк расположен у известного озера Свердловской области Шарташ.

«Бублики» есть разных размеров для детей и взрослых. Они стоят 200 рублей в час.

Адрес: ул. Отдыха, 111/1

Горки в Главном ледовом городке

Самая высокая горка Главного ледового городка в Екатеринбурге стоит 50 рублей за спуск. В этом году будут улучшены механизм онлайн-продажи и системы турникетов.

Ежегодно у горки выстраивается огромная очередь. В прошлом году люди в очереди стояли десятки минут, ожидая спуска с горки.

Плюсом является то, что горка находится в самом центре города у удобной транспортной развязки. Территория городка украшена наиболее торжественно, особенно в этом году. К 300-летию на площади установят один из самых сложных элементов – ледовая реконструкция первой екатеринбургкой крепости.

Адрес: пр. Ленина, 24а

Горки у ТРЦ «Радуга-парк»

В парке близ торгово-развлекательного центра «Радуга-парк» есть склон для катания на «ватрушках». На верхушке склона открывается вид на весь город.

Чтобы забраться на склон с тюбингом, можно воспользоваться подъемником. Длина склона составляет 140 метров.

В будние дни за 8 спусков цена составит 400 рублей. В выходные за эту же цену можно скатиться 5 раз.

Адрес: ул. Репина, 94