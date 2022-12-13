«Я еще дам жару!»: как пенсионерка из Екатеринбурга стала звездой ночной тусовки

Наталья в образе Мамы Софы выступает в барах Екатеринбурга. Фото: соцсети Натальи

Мама Софа – звезда среди уральских тусовщиков. Свою карьеру в ночных клубах города она начала за год до выхода на пенсию, в 54 года. А пик ее карьеры пришелся на 2018 год, когда Екатеринбург трещал по швам из-за наплыва туристов, прилетевших на чемпионат мира. О своей страсти к танцам и разрушении стереотипов о пенсии Наталья Трещева рассказала «КП-Екатеринбург».

ТЕТЯ НАТАША СТАЛА МАМОЙ СОФОЙ

Сейчас 59-летняя Наталья Трещева в свободном плавании. Так она называет свой фриланс в общепите. Работает от заказа к заказу: проводит шоу и дискотеки в качестве ведущей и заводилы. Образ Мамы Софы настолько впитался в ее душу, что она его уже никогда не оставит.

В бар в центре города ее позвали работать по рекомендации старого знакомого. Было это в 2017 году.

– Как-то ложусь спасть в шесть утра. Звонок: «Ой простите, хотим позвать вас на работу, нам вас рекомендовали». А должность сформулировать не могут, то ли хостес, то ли официант, то ли ведущий. А я в ответ мужским басом: «Я скоро пенсионер, вас не смущает?» Нет, говорят, хороший человек рекомендовал, - рассказывает Наталья.

Мама Софа в одном из баров Екатеринбурга. Фото: социальные сети Натальи

Выяснилось, что предложил ее в качестве яркой кандидатуры постоянный гость бара в кинотеатре, где Наталья работала. Там она совмещала должности бармена и официанта, а еще периодически смешила гостей розыгрышами: то сделает вид, что пиццу роняет, то еще что-нибудь.

Начальство в баре, откуда поступил звонок, хотели хостес-фрика. Так говорит сама Наталья. Владелец придумал в голове яркий образ в стиле 90-х: синие тени, легкомысленный наряд, в гармошку собранные колготки. Вместо «Хостес Наталья» на бейдже написали «Тетя Наташа». Но сценическое имя не прижилось.

- В первые минуты вышла к постояльцам, а те начали мне под руку: «Ну какая ты тетя Наташа? Ты же Мама Софа», - смеется пенсионерка. – Так я и стала почти что героиней анекдота.

Поначалу Мама Софа побаивалась вечеринок. Но когда более-менее освоилась, то решила, что пора «зажигать». К первой ночной вечеринке подготовилась: начиталась книжек, где главные герои – евреи, потренировалась с акцентом.

- Я вышла и «сразу-таки девочка, брови-таки на лоб». Менеджеры думали, что будут мне подсказывать и помогать, а вышло совсем наоборот, - рассказывает Мама Софа.

СЛЕДИЛА, ЧТОБЫ НЕ ДЕЛАЛИ ГЛУПОСТЕЙ

Мама Софа стала лучшим другом для гостей-иностранцев. Дело в том, что в прошлом она работала экскурсоводом, поэтому с иностранными языками у нее проблем не было. Так и получалось, что вечером она - Мама Софа, а днем - экскурсовод, который знакомит иностранцев с Екатеринбургом.

- Днем водила иностранцев на обеды в чебуречную, а по ночам этим же туристам рассказывала байки об СССР уже в образе Мамы Софы, - рассказывает пенсионерка. – А вообще гости часто шли ко мне со своими проблемами. Многие до сих пор звонят мне и зовут гулять. Я давала правильные советы, следила, чтобы дети Мамы Софы глупостей не делали.

Наталья в образе рассказывает о планах на будущее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще Мама Софа стала гадалкой. Ее новогодние предсказания всегда сбывались.

- Одна семейная пара, когда вытянула бумажку, разрыдалась. Оказалось, что они вытянули, что их новогоднее желание исполнится. У них одно желание – ребенок. Детей у них нет и быть не может, врачи на них поставили крест. Они и в эту ночь загадали ребенка. И шо вы думаете? Родила здорового малыша, - вспоминает случай на работе Наталья Трещева.

Бывало и так, что люди в баре напивались, забывая, в какой они стране. Из-за карикатурной «зажигалки», что кричала на иврите, одна девушка подумала, что забыла улететь из Тель-Авива. Перепугалась жутко.

Забывалась и сама Наталья. Говорит, личность Мамы Софы настолько въелась, что и в повседневной жизни она начинала играть свой образ. А еще от вечеринок отходила долго, в три часа ночи танцевала по привычке на кассе в круглосуточном магазине.

- Пендель случился жуткий. Дочь моя плакала, просила не разговаривать с ней как Мама Софа. Друзья на стены лезли, когда со мной общались. А потом ничего, в себя пришла, - рассказывает Наталья.

Наталья в образе Мамы Софы на лотерее в баре. Фото: социальные сети Натальи

100 ЕВРО ЧАЕВЫМИ

Заработать Маме Софе золотые горы не получилось. Ставка была почасовая, в месяц выходило около 12 тысяч рублей. Зато чаевые лились рекой. Наталья считает, что щедрость объяснима тем, что за счастье люди отдадут любые деньги.

- Дома снимаю одежду, а с меня сыплются доллары, рубли и евро. Один раз в лифчик сунули 20 тысяч рублей, - говорит Софа. - В другой раз, на аукционе танец со мной оценили в 100 евро. И ведь нашелся такой сумасшедший, в карман их сунул!

Уйти со звездной должности Софе пришлось в 2019 году. Сыграли роль человеческий фактор. Начались конфликты с начальством. Через какое-то время она вернулась к должности, но уже в другом месте.

- Провожали меня, что называется, всем селом. Мест не было не то что на потолке, на улице давка. Все прощались с Мамой Софой, чуть не плакали, - говорит Наталья.

Сейчас в декабре 2022 года Маме Софе звонят из крупных компаний. Очень просят провести новогодние корпоративы.

- Вот это я и называю – свободное плавание - довольно заключает пенсионерка.

Недавно, кстати, Наталья вернулась из длительного путешествия в Германию. Увиделась с лучшими подругами, обновила гардероб.

- Думала, что все, Мама Софа закончилась. Но она мне все-таки жить помогает. Приехала на родной Урал и поняла – я еще дам жару, - заканчивает рассказ Наталья. – До пенсии мне еще далеко!