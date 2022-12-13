На Урале осудили мать, которая выставляла детей на холод раздетыми и била поленом

В полиции установили, что над детьми издевались с декабря 2021 года по апрель 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале осудили многодетную мать, которая издевалась над детьми. Она систематически избивала их и выставляла полураздетыми на мороз.

Издевалась 36-летняя жительница Каменского района не над всеми четырьмя детьми, а только над одной 13-летней дочкой и пасынком. 9-летнего мальчика женщина ударила по голове поленом. Из показаний прокуратуры Свердловской области известно, что оба ребенка были избиты деревянной ручкой веника, после чего были выставлены на холод.

- С декабря 2021 года по апрель 2022 года осужденная причинила своей малолетней дочери и пасынку физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. Женщина применяла к малолетним физические наказания в виде побоев деревянной ручкой веника, - уточняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Нерадивая мать полностью признала вину, но давать показания отказалась. Каменский районный суд признал ее виновной по пунктам «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетних».

Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на это же время. Смягчающим фактором стало то, что у виновной на иждивении есть еще двое детей, над которыми она не издевалась. Кроме того, многодетная мама до этого не имела проблем с законом.

Сейчас малолетняя дочь осужденной передана на воспитание отцу, пасынок находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Еще двое детей остались жить с виновной.

До этого в Кушве судили другую нерадивую мать. Она привязывала свою 10-летнюю дочь к кровати и тоже выставляла раздетой на мороз. Ей грозило до семи лет лишения свободы. Суд отправил ее в колонию на три года и 15 дней.