В Свердловской области обнаружили полтонны опасной красной икры

На продавца икры могут завести уголовное дело Фото: пресс-служба Россельхознадзора

В Екатеринбурге на Минометчиков мужчина торговал красной икрой прямо на улице, открыв автомобиль, в котором она лежала в коробках. На это обратили внимание представители «Народного контроля». Они передали информацию о подозрительном торговце в Россельхознадзор.

Сотрудники ведомства вместе с сотрудниками полиции 11 декабря выехали к месту, где развернулась стихийная торговля красной икрой, и обнаружили, что на банках с продукцией были указаны такие производители, как ООО «Персей», который прекратил свою деятельность еще в 2019 году, и ООО «Форелька», которая не работает по указанному на упаковке адресу.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Мужчина сообщил, что икру фасовали по банкам в Оренбургской области, а потом привезли в Екатеринбург для продажи. Документов, подтверждающих это, сотрудники полиции и Россельхознадзора не нашли.

- Благодаря проведенному мониторингу в ФГИС «Меркурий» выяснилось, что икра поставлялась без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, без ветеринарно-санитарной экспертизы, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Такая продукция не подвергалась ветеринарному контролю, качество и безопасность не подтверждены.

В итоге 453,6 кг икры неизвестного происхождения, а также 70,4 кг икры форели поместили на хранение в качестве вещдока. В отношении продавца икры решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, специалисты Россельхознадзора отправили четыре пробы икры для исследования по показателям качества и безопасности. Информацию о вызывающей подозрения продукции, направили в Управление Россельхознадзора по Оренбургской области для принятия мер.