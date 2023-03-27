Это почти градус больше, чем было в тот же день 45 лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге установлен новый суточный рекорд максимальной температуры. 27 марта в 14:00 синоптики уральской столицы зафиксировали плюсовую отметку на уровне 15.8, это почти градус больше, чем было в тот же день 45 лет назад: тогда столбики термометров поднялись до +14.9.

- Окончательное значение дневного максимума будет известно вечером. Абсолютный максимум марта для Екатеринбурга составляет +17.3 градуса. Это произошло еще в 1951 году, - говорится в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

При этом в некоторых городах области еще теплее: так, в Каменске-Уральском воздух прогрелся до 17,7 градуса, в Камышлове – до 16,8. Международный аэропорт Кольцово в 14:00 отметил +16, а в 16:00 – уже +18.

Окончательное значение дневного максимума будет известно вечером Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что во вторник, 28 марта, в ночное время прогнозируется +2…+7 градуса, на севере до -3 градусов. Днем потеплеет до +9…+14 градусов, на крайнем севере до -1 градуса. Также ожидаются дожди и порывы ветра до 18 метров в секунду. Затем синоптики обещают небольшое похолодание.

При этом за минувшие выходные в Свердловской области четыре рыбака провалились под лед на водоемах. Один из инцидентов произошел в Заречном, 25 марта спасатели получили сообщение о том, что на Белоярском водохранилище два человека ушли под воду.