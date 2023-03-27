Участники СВО подарили школьнику из Березовского планшет

Сережа отложил покупку гаджетов, чтобы помочь бойцам. Фото: предоставила Екатерина Иванова

В поселке Шишкино недалеко от города Березовский живет многодетная семья Ивановых. Девятилетний Сережа Иванов самостоятельно решил внести свой вклад в поддержку мобилизованных. Свои карманные и подаренные деньги со Дня рождения он потратил на подарки бойцам.

О том, почему Сергей принял такое решение «КП-Екатеринбург» рассказала многодетная мама Екатерина Иванова.

ПОГОВОРИЛ С ДЯДЕЙ

В многодетной семье Ивановых скучать никому не приходится. Супруги Екатерина и Алексей воспитывают шестерых детей – сыновей 11, 9, а также 6 лет. И дочек – 7, 4 и 2 лет. У семьи уже есть знак отличия «Материнская доблесть». Сережа сейчас учится в третьем классе, а в свободное время занимается в художественной школе. Как-то после разговора с дядей Сережа решил помогать участникам специальной военной операции.

- Сережа накопил около 5 тысяч рублей. Он хотел взять планшет, но на покупку сразу не решился, а деньги отложил. Мой брат уехал в зону СВО добровольцем в апреле 2022 года. Мы все его очень ждем домой и радуемся, когда он выходит на связь. Последний раз в феврале он позвонил нам и поговорил с Сережей. И тогда сын сказал мне, что уж лучше он поможет бойцам, а покупка гаджетов еще подождет, - говорит Екатерина Иванова.

Все посылки Сережа собрал самостоятельно. Фото: предоставила Екатерина Иванова

На свою первую посылку мальчик потратил около двух тысяч рублей. Он просто хотел, чтобы бойцы почувствовали теплоту родного дома. Груз от школьника дошел до бойцов еще в феврале.

- Я хотел отправить посылку нашим ребятам, потому что у них там нет домашней еды, вкусностей. Собирал в посылку шоколад, сладости, сухие супы, лапшу быстрого приготовления, картофель. Еще кетчуп, консервы и сгущенку, конечно же. Еще сегодня новую собрал, завтра передавать ее будем. Главное, чтобы наши ребята крепкие и здоровые вернулись домой. Ждем их с нетерпением! – говорит сын Сережа.

Новую партию продуктов Сережа купил и отправил в марте бойцам танкового батальона. Еще одна посылка от Сережи с медикаментами поедет в зону СВО 28 марта.

«С ПЛАНШЕТОМ НЕ РАССТАЕТСЯ»

Бойцы решили прислать Сереже свой подарок в благодарность за неравнодушие и поддержку в непростое время.

- Мне позвонили из военкомата, спросили про Сережу и его посылки. Для меня была полная неожиданность, что бойцы хотят прийти и поблагодарить его. В разговоре с дядей тогда он говорил, что хочет планшет. И наши бойцы его желание исполнили и вручили ему подарок – новый гаджет. Обычно наш Сережа пользуется только смартфоном, а теперь у него есть такой вот подарок, - говорит Екатерина Иванова. - Сын, конечно, растрогался. Сережа хотел в этот момент много всего сказать ребятам, но разволновался. Теперь с планшетом он не расстается. Для него это был действительно значимый подарок.

На встрече с бойцами Сережа волновался. Фото: скриншот видео

Как уверяет мама школьника, остальные дети следуют примеру Сережи и подключаются к делу.

- Младшие дочки рисуют картинки, которые потом в посылки для бойцов кладут. Сыновья собирают банки из-под продуктов для блиндажных свечей. Сами пока их не делали, так как детям тяжело соблюдать технику безопасности при работе с горячим парафином. Подумаем, что еще можем сделать, чтобы помочь ребятам, - сказала Екатерина.

Ранее Сева из Камышлова отдал накопленные деньги на подарки бойцам ко Дню защитника Отечества. Мобилизованные узнали об этом и записали Севе Жогову видео с благодарностью за помощь.

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