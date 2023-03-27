Недостроенную телебашню Екатеринбурга вновь снесли, на этот раз в компьютерной игре

Увидеть падение башни в игре можно лишь на уровне с достопримечательностями, похожими на уральские Фото: Crossout, Targem Games

Пережить момент сноса недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга теперь можно вновь. Правда, не в реальном мире, а в виртуальном. Компания, располагающаяся в Екатеринбурге и разрабатывающая видеоигры, добавила сцену со сносом телебашни в одну из своих мультиплеерных игр.

Карта с достопримечательностями Екатеринбурга там уже была. Управляя вооруженными автомобилями, игроки сражались с друг с другом на постапокалиптической арене, среди декораций которой были и объекты, похожие на екатеринбургские достопримечательности: знаменитый купол цирка и та самая недостроенная телебашня. Но теперь во время сражений башня… падает.

Так снос недостроенной телебашни Екатеринбурга выглядел в реальном мире Фото: Алексей БУЛАТОВ

- С выходом обновления от 23 марта на карте начала падать башня, которая является аналогом реальной телебашни, ранее существовавшей в Екатеринбурге, - прокомментировали разработчики.

Добавим, что в реальности недостроенная телебашня простояла в центре Екатеринбурга почти 30 лет. Ее снесли 24 марта 2018 года. Обновление в видеоигре приурочено к пятилетней годовщине этого события, отмечают разработчики.

- Игроки смогут своими глазами увидеть падение башни непосредственно в игре. Это будет не только памятный момент, но и возможность почтить память о башне и всем, кто когда-либо связывал с ней свои воспоминания, - добавили в компании, сделавшей игру.

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