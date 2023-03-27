Погода пока не позволит уральцам расстаться с теплой одеждой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всю неделю погода на Урале будет меняться. За несколько дней в регионе будут сменять друг друга тепло и прохлада, дождь и снег. В целом, в Свердловской области наконец-то закрепляются весенние температуры.

Прогноз погоды на будни в Екатеринбурге и Свердловской области с 27 по 31 марта 2023 года

- В первые дни новой недели 27-28 марта в большинстве районов Урала удержится теплая с небольшим дождем погода: температура воздуха ночью от +1 до +6 градусов, днем от +9 до +14 градусов. Лишь на крайнем севере Свердловской области осадки вероятны в виде снега и будет холоднее, ночью от -3 до +2 градусов, днем от +1 до +6 градусов, - сообщает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

По оценке метеоролога Алексея Пулина, понедельник 27 марта в Екатеринбурге, будет самым теплым днем марта. Высока вероятность того, что будет превышен абсолютный температурный максимум марта, установленный в 1951 году. Тогда температура воздуха достигла +17,3 градуса.

Погода в Свердловской области 27 марта будет самой теплой на неделе: днем от +6 до +11, на севере от 0 до +5, в южных и центральных районах от +16 до +18. Погода в Екатеринбурге 27 марта также порадует: днем до +15 - +17 градусов по Цельсию, теплый ветер и небольшой дождь.

28 марта в регионе будет также комфортно: днем 28 марта температура воздуха в Екатеринбурге достигнет +12 градусов. Но уже 29-30 марта резко похолодает. Температура воздуха в Свердловской области 29 и 30 марта ночью от 0 до -5 градусов, на крайнем севере Свердловской области и Пермского края до -10 градусов, днем от +2 до +7 градусов. 29 марта в Екатеринбурге ночью 0 градусов, днем до +4 градусов. 30 марта в Екатеринбурге погода также будет прохладной: ночью до -4 градусов, днем о +7 градусов.

С 31 марта температура воздуха в регионе вновь начнет расти. В Свердловской области ночью ожидается от +1 до +6 градусов, днем от +10 до +15 градусов. В Екатеринбурге в пятницу 31 марта ночью будет до -1 градуса, днем – до +8 градусов по Цельсию.