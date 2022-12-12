Автор бренда Putin Team запустил фирменный бутик в элитном отеле Екатеринбурга

Бутик Putin Team в отеле Hyatt Regency Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нашумевший дизайнер из Екатеринбурга и автор бренда Putin Team Дмитрий Шишкин открыл первый фирменный бутик в уральской столице. При этом, это десятая точка в стране.

Бутик открылся 12 декабря в отеле Hyatt Regency, работать он будет каждый день с 10:00 до 22:00. Первых покупателей встретил лично Дмитрий Шишкин.

- Идея создания этого бренда появилась в 2017 году, следующие три года я работал на репутацию. В конце 2021 года мы открыли первый магазин Putin Team в Шереметьево. Спустя год это уже десятая точка. Все предыдущие были в главных аэропортах страны: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, - рассказывает Дмитрий Шишкин.

В магазине представлена в основном спортивная одежда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в магазине представлена преимущественно спортивная одежда. Но дизайнер планирует расширить линейку, чтобы бренд представлял одежду в разных стилях, в том числе и классику.

Футболки в магазине можно купить от 2 990 рублей, спортивные штаны стоят в районе 11 тысяч рублей, а поло от трех до шести тысяч рублей. Зимний пуховик - почти 50 тысяч рублей.

В ближайшие годы Дмитрий Шишкин планирует открыть более десяти фирменных бутиков по всей стране.

- Нам поставлена задача открыть как минимум 20 точек в 2023 году. К 2024 году выйти на 50 точек. В основных аэропортах откроем до февраля, а затем перейдем в основные города-миллионики. Бутики будут либо в торговых центрах, либо в подобных отелю Hyatt Regency местах, - рассказывает дизайнер и основатель бренда.

Бутик открылся 12 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо основного производства одежды, автор бренда недавно начал создавать военную форму. Первая партия отправилась в Донбасс в начале этой недели. Еще одна фура с униформой должна отправиться до конца декабря. На фабрике отмечают, что шьют в смену порядка 2,5 тысяч комплектов.