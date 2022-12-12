Настало время добрых дел! Урал на несколько дней накрыла «Снежность»

В этом году благотворительный фестиваль проходит на Урале, в Татарстане и впервые в Удмуртской Республике и на Дальнем Востоке. Фото предоставлено организаторами фестиваля «Снежность»

На Урале прошел детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность». Это масштабный благотворительный проект, в котором участвуют артисты ведущих театров и музыкальных коллективов страны. Они приезжают со спектаклями к социально незащищенным детям и подросткам, чтобы стать для них проводниками в мир искусства. Каждый год тема фестиваля меняется: в 2022-м все мероприятия объединили девизом «Время добрых дел». Нам удалось запечатлеть моменты волшебства — и мы делимся ими с вами.

ХIХ-й детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» проводится по инициативе и при финансовой поддержке предпринимателя, мецената Андрея Комарова. Все началось еще в 2003 году на Южном Урале, а теперь проект дошел до Камчатки. Меняются театральные коллективы, каждый раз на сцене новые спектакли, зрителей знакомят с разными почетными гостями, но неизменно одно — яркие впечатления и новые открытия, которые дарит «Снежность». Фестиваль в этом году открылся в Первоуральске, где партнером стала компания CYBERSTEEL.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Снежность»

Настоящий новогодний праздник начался еще до показа спектаклей: прямо в холле к зрителям вышли 10 харизматичных снеговиков — символов «Снежности». Они смешили детей, учили их танцевать и пели вместе с ними, настраиваясь на магию театра.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Снежность»

За эти четыре дня гостями фестиваля в Первоуральске, Екатеринбурге, Озерске и Челябинске стали 11 тысяч человек. И, как оказалось, для многих из них «Снежность» стала зимней семейной традицией.

— Раньше мы в театр ходили вместе с классом, очень любили спектакли. Теперь передаем этот опыт своим детям: хотим, чтобы они тоже любили спектакли, а когда подрастут, привели сюда и своих детей, — поделилась мама одной из зрительниц Дарья Клещевникова.

В уральской программе «Снежности» было 26 спектаклей лучших российских театров, в числе которых Московский Губернский театр, Высшая школа сценических искусств и Санкт-Петербургский кукольный театр.

Фестиваль «Снежность» запомнился уральским гостям не только насыщенной театральной программой. Творческие встречи — тоже неотъемлемая часть программы. За всё время фестиваля зрителям удалось пообщаться с Николаем Дроздовым, Ольгой Прокофьевой, Константином Райкиным, Сергеем Гармашем… Всех и не перечислить! В этом году почетным гостем «Снежности» стал популярный детский писатель Андрей Усачёв. Вы наверняка читали его книги: про школу снеговиков, умную собачку Соню и олимпийскую деревню Дедморозовку.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Снежность»

Писателю удалось настроить контакт не только с детьми, но и с их родителями: во время творческих встреч, которые прошли в Первоуральске и Озерске, то и дело раздавался заливистый смех, а дети в прямом смысле сидели с открытыми ртами. Так Андрей Усачёв зачитывал отрывки из своей, как он ее называет, хулиганской книги «Неправильные сказки», а потом общался с аудиторией.

С прошлого года на фестивале проводят благотворительные розыгрыши и книжные ярмарки с участием ведущих издательских домов. В этот раз привезли новинки российских и зарубежных авторов от издательств «Альпина-паблишер», «Розовый жираф», «Поляндрия»... Малыши, дети, подростки и их родители завороженно листали красочные страницы — уйти без экземпляра для домашней библиотеки было невозможно.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Снежность»

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Снежность»

При подборе репертуара организаторы «Снежности» тщательно отбирают постановки для каждой возрастной группы. Например, для самых юных зрителей это первое знакомство с театром, поэтому оно должно стать незабываемым. Подросткам же, наоборот, можно показать более серьезные постановки — например, о любви и взаимоотношениях.

Юным зрителям, которые, возможно, впервые пришли в театр, привезли спектакль «Школа снеговиков» с участием кукол. Детки так были поглощены сюжетом и сопереживали героям, что не могли усидеть на местах! Некоторые от избытка эмоций даже вскакивали со своих мест.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Снежность»

Еще детей вместе с родителями ждала красочная история по книге Астрид Линдгрен. «Малыш и Карлсон» — яркая, динамичная, интерактивная постановка, где каждый зритель становился полноценным участником театрального действа. Неподдельные эмоции зрителей вызвали и спектакли, которые прошли в Челябинске: «Серебряное копытце» и «Конек-Горбунок».

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Снежность»

— Я была бы очень рада, если бы этот фестиваль проводился каждый день! — воскликнула юная зрительница Надя Агафонова и, подумав, добавила: — Но если бы он каждый день проводился, он не был бы таким чудесным и необычным!

Отдельный блок постановок посвящен подростковой аудитории. Высшая школа сценических искусств привезла пластический спектакль, где свои чувства на сцене молодые актеры выражали с помощью языка танго «Тангополис», и постановку про конфликт сословий по произведению классика «В чужом пиру…».

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Снежность»

Актриса театра и кино, ведущий педагог Высшей школы сценических искусств и почетная гостья фестиваля Полина Райкина в этом году представляла не только спектакли с участием студентов школы, но и провела прослушивания абитуриентов в мастерскую К.А. Райкина. На прослушивания приехали жители со всего Урала, желающие обучаться актерской и режиссерской профессиям в театральной школе. Двоим из них удалось убедить актрису театра и кино в своем мастерстве, и их ждет следующий этап прослушивания.

Особым событием в рамках фестиваля стала премьера спектакля «Время добрых дел», где впервые на одной сцене сыграли юные вокалисты, музыканты и особенные дети. Это мультижанровая инклюзивная постановка-путешествие. По сюжету, главному герою — мальчику — очень хотелось найти друзей, но ему было трудно преодолеть робость. Помочь обойти трудности на пути к мечте ему помогали ребята из школы.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Снежность»

Проект объединил 50 детей: в актерском составе — ребята с ограниченными возможностями здоровья из театральной инклюзивной студии «Мир на ладошке», которые впервые выступали с уже более опытными воспитанниками Детской школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета имени Глинки и учениками озерской детской музыкальной школы № 1.

— Спектакль уже посмотрели две тысячи зрителей в Первоуральске, Челябинске и Озерске. Каждая сценическая площадка имеет свои размеры, особую энергетику, надо уметь приспособиться к новым условиям, и у ребят это получилось. Наш актёрский состав мы называем особенным. Да, у юных артистов инклюзивной студии «Мир на ладошке» есть проблемы со здоровьем, зато их творческий потенциал безграничен. Нашим талантливым детям помогают профессиональные актёры, в итоге получилась настоящая театральная труппа, команда, — отметила заслуженная артистка РФ, директор фестиваля «Снежность Ольга Стебунова.

Участие в спектакле позволило детям проявить себя, обрести новых друзей, что является важной частью реабилитационного процесса.

Организаторы «Снежности» уделяют теме инклюзии особое внимание – в рамках фестиваля прошла II межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзия детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с помощью театральных практик». Ведущие эксперты, чья деятельность направлена на работу с особенными детьми и поддержку этой деятельности, делились лучшими практиками по работе с детьми с ОВЗ на основе арт-методик.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Снежность»

А еще по традиции в рамках «Снежности» был организован выездной адаптированный спектакль для воспитанников Кусинского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ.

Но на этом «Снежность» не заканчивается. Фестиваль продолжил дарить новогоднее настроение и подарки социально-незащищенным детям и подросткам в Альметьевске и Ижевске и закончится в Петропавловске-Камчатском.