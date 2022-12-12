В Екатеринбурге уроки по военной подготовке могут запустить через два месяца

К занятиям привлекут учеников 14 - 18 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уроки по начальной военной подготовке в российских школах планируют ввести в образовательный процесс с будущего учебного года. В одном из районов Екатеринбурга начальной военной подготовке планируют обучать в рамках внеурочной работы уже с февраля 2023 года, то есть уже в следующей четверти. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал председатель совета свердловского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», член общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области, ветеран боевых действий, кандидат педагогических наук Владимир Мезенцев.

- Мы разбудили и министерство образования, и министерство обороны. Они хотят запустить НВП с 1 сентября 2023 года. Но за этот год мы потеряем возможность обучить тысячи пацанов по стране, которые пойдут служить в армию. Они пойдут служить неподготовленными. Это не правильно, - говорит Владимир Мезенцев. - Поэтому мы хотим в качестве эксперимента в Октябрьском районе Екатеринбурга открыть специализированные классы в школах. То есть, открывается в школе специализированный класс НВП и создается военно-патриотический клуб. Это может быть организовано в формате центра специального назначения домобилизационной подготовки «Воин 21 века».

Предмет НВП планируют ввести с будущего учебного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам кандидата педагогических наук, ребят объединят в группы, где они будут заниматься НВП в рамках системы дополнительного образования. Пока к этому привлекут учеников школ в возрасте от 14 до 18 лет. Подготовка к запуску уже началась.

- Мы сейчас проводим организационные собрания в Октябрьском районе. Глава района Игорь Костенко эту идею поддерживает. Мы, ветераны боевых действий, школы, администрация района спланируем, как именно провести эксперимент, который покажет, как в будущем использовать его опыт в рамках предмета НВП, - заключает Владимир Мезенцев.

Отметим, что именно Владимир Мезенцев весной этого года выступил с предложением ввести в школах начальную военную подготовку с 1 класса. Предложение было озвучено полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву.

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