Татьяна Мерзлякова рассказала о том, какую помощь аппарат уполномоченного по правам человека оказывает мобилизованным из Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области, Татьяна Мерзлякова, подвела итоги работы за год. Как она отметила, сейчас вся основная работа аппарата связана с вопросами частичной мобилизации. Тезисно приводим рассказ Татьяны Георгиевны об этом.

ПРО ОШИБОЧНО МОБИЛИЗОВАННЫХ

Если человека по ошибке мобилизовали и отправили в зону проведения спецоперации, то вернуть домой его можно – для этого военкомат его демобилизует.

- Если призвали отца троих детей до того, как появилась рекомендация не призывать таких граждан, то жена или мать должна взять свидетельство о рождении детей и обратиться к своему районному военному комиссару, - объясняет Татьяна Мерзлякова. – Если человек подлежит демобилизации, то районный комиссар направляет информацию об этом в областной комиссариат.

Уже демобилизовано 580 человек, призванных по частичной мобилизации из Свердловской области и имеющих право на отсрочку. Но некоторые мобилизованные, кто имеет право вернуться домой, решают остаться в зоне СВО.

- Некоторые ребята сами говорят: «Я еще тут побуду, не могу оставить ребят одних», - рассказала Татьяна Мерзлякова.

По словам Татьяны Мерзляковой, демобилизовано было 580 человек, призванных по частичной мобилизации из Свердловской области, и имеющих право на отсрочку Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРАВО НА ОТСРОЧКУ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ

- Я говорила и говорю сейчас. Те, кто не мобилизован, если вы за период, когда вы находитесь в обычном режиме жизни, не обратитесь в военкомат и не скажете, что появилась сложная ситуация в виде астмы, например, то военный комиссариат никак не узнает об этом, - отметила уполномоченная по правам человека в Свердловской области

ПРО ДЕЗЕРТИРОВ

По словам Татьяны Мерзляковой, дезертиров из Свердловской области сейчас нет.

ПРО ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА

Удалось вернуть домой 13 свердловчан, находившихся в плену. Также аппарат уполномоченного по правам человека помог вернуть трех мужчин не из Свердловской области.

- До ста человек порой участвуют в том, чтобы вызволить из плена наших ребят, - рассказывает Татьяна Мерзлякова. – Одного мальчика полтора месяца вытаскивали. Юридические фирмы, которые рекламируют свои услуги в таких вопросах, помочь ничем не могут. Вызволить юридическим путем из плена пока невозможно.

Демобилизовано было 580 человек, призванных по частичной мобилизации и имеющих право на отсрочку Фото: Алексей БУЛАТОВ

После освобождения из плена мужчины проходят реабилитацию, которая может длиться дольше месяца.

- Тот, кто вернулся из плена первым, первым и уехал обратно туда. Думаю, так поведут себя процентов 80 вернувшихся из плена – пойдут обратно, - говорит Татьяна Мерзлякова.