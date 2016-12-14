Проверка внутриглазного давления бесплатно: в центре города открылась новая поликлиника Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»

Фото: пресс-служба Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза"

- Екатерина Михайловна, как часто необходимо проходить комплексное обследование у офтальмолога (окулиста)?

- В идеале 1 раз в год лицам старше 40 лет. Все, кто моложе, - 1 раз в два года. Но если что-то беспокоит, то чаще.

Обследование проводится на современном оборудовании. Оно безболезненное и бесконтактное. Мы проверяем функции зрения, проводим визометрию, периметрию, биометрию, измеряем внутриглазное давление и другое. Это тот стандарт, который выполняется перед консультацией врача. Далее врач определяет дополнительные спецметоды.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза"

- Сколько времени уходит на комплексное обследование?

- В целом комплекс с расширением зрачка медикаментозно занимает от часа до полутора. Все обследование быстрое и не утомляет пациента. Оно, как правило, бесконтактное.

Но мы не останавливаемся на базовом обследовании. Чаще всего выявляются проблемы с глазами – элементарно требуется в конце диагностики подбор очков, или необходимы дополнительные спецметоды для уточнения и постановки диагноза и в итоге назначается лечение.

- Есть мнение, поскольку глаза - главный орган восприятия человека, то мы сразу определим проблемы с ними. Это так?

- Есть ряд заболеваний глаз, которые начинаются бессимптомно. Например, глаукома. Только в результате диагностики можем выявить это заболевание на ранней стадии и назначить адекватное лечение. На развитой стадии зрительные функции тяжелее сохранить. Глаукома приводит к слепоте и занимает 1-е место из глазных заболеваний.

С катарактой пациенты приходят часто. Их на начальной стадии ничего не беспокоит. Это случайно выявляется. Поэтому надо ежегодно проверяться на такие заболевания, как катаракта, глаукома, а также диабетические изменения на сетчатке глаза.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза"

- Какой подход применяется к пациентам, которых останавливают сомнения из-за дискомфорта?

- У нас подготовленный персонал. Все - от медсестер до врачей- проходят обучение. Мы объясняем пациенту, что будем делать, для чего. Пациенты в 100% случаев соглашаются и выполняют все необходимые манипуляции.

Кроме диагностики в поликлинике проводим курсы консервативного лечения, а также лазерные операции в амбулаторных условиях. Операции делаем, если есть показания при заболевании глаукомой, по рассечению вторичной катаракты, для укрепления сетчатки в целях профилактики ее отслоения.

Если требуется углубленная хирургия в операционной, то направляем пациентов на основную базу Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» - на Ак. Бардина, 4а.