Погода в Екатеринбурге и Свердловской области 12-16 декабря 2022 года

На неделе в регион придут метели и на дорогах появятся снежный заносы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области в середине декабря неожиданно смягчится. Сменив ранние морозы, температура с 12 по 15 декабря вдруг станет выше нормы на 2-3 градуса: днем по региону от -4 до -10, ночью от -8 до -14. При этом на севере морозы никуда отступать не собираются: днем от -12 до -17, ночью до -22.

Накануне в Свердловской области были снегопады. Но снег выпал неравномерно. По информации канала «Погода в Екатеринбурге», метеостанции Каменска-Уральского и Сысерти вообще не зафиксировали осадков. В Михайловске и Камышлове, Верхнем Дуброво и в Екатеринбурге осадки были минимальными. В Алапаевске, Бисерти, Висиме, Нижнем Тагиле, Серове, Артемовском, Ирбите, Североуральске и Тугулыме снега было относительно немного. Сильный снег был в Невьянске и Верхотурье - по 6 мм, в Кушве и Кытлыме - по 7 мм. Больше всего осадков выпало в Шамарах: 14 мм за 12 часов и 24 мм суммарно за сутки 11 декабря.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области 12 декабря 2022 года

Погода в Свердловской области 12 декабря также будет снежной для южных территорий региона. Планируется, что на юго-западе и юго-востоке выпадет до 15 мм снега за сутки. Также там будут сильные ветры с порывами до 17 метров в секунду, что в сумме со снегом приведет к настоящим зимним метелям и снежным заносам. Температура воздуха в Свердловской области 12 декабря будет следующей: от -3 до -9 на юге, от 21 до -26 градусов по Цельсию на севере днем, ночью от -4 до -9 на юге и от -24 до -29 на севере региона.

Погода в Екатеринбурге 12 декабря 2022 года также будет снежной и облачной, с порывами ветра до 13 метров в секунду. Днем будет от -3 до -5. 13 декабря в Екатеринбурге ночная температура воздуха составит -6, днем до -6. Погода в Екатеринбурге 14 декабря резко станет морозной: ночью до -16, днем до -9. Погода в Екатеринбурге 15 декабря останется такой же холодной: ночью до -13, днем до -11. 16 декабря в Екатеринбурге погода будет такой: ночью -11, днем -8.