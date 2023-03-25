В Екатеринбурге женщина убила своих детей и покончила с собой

На месте трагедии работают силовики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 25 марта женщина убила своих детей и покончила с собой. Об этом пишет E1.RU. По данным издания, ее тело нашли во дворе дома на Технической.

Соседи отзываются о семье положительно. По их словам, женщина жила с мужем и производила нормальное впечатление.

- Все было нормально, мы здоровались друг с другом, говорили: «Здравствуйте». Нормально жили, - рассказал сосед.

Детям было около 4 и 7 лет. Сейчас в доме женщины работают силовики.

В СК по Свердловской области произошедшее не комментируют.

Дом, где женщина убила двоих детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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