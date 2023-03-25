На рейс зарегистрировано 156 пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово задержан рейс в Москву из-за неисправности самолета. К ситуации подключилась Свердловская транспортная прокуратура.

- 25.03.2023 в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка рейса SU-1417 по маршруту Екатеринбург - Москва авиакомпании «Аэрофлот», - рассказали в прокуратуре. - Оказание услуг находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.

На рейс зарегистрировано 156 пассажиров, из них 11 детей. Планируется, что самолет вылетит из Екатеринбурга в 14:00.

Напомним, 1 ноября 2022 года в екатеринбургском аэропорту Кольцово был задержан рейс FV-5571 в Хургаду авиакомпании «Россия» из-за технической неисправности самолета. На него было зарегистрировано 185 пассажиров, из них 53 ребенка. Самолет по расписанию должен был покинуть авиагавань в 22:45, однако в итоге вылетел только на следующий день, 2 ноября в 06:32.