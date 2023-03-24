В Екатеринбурге появится всесезонный экопарк со спортивной инфраструктурой

Фото предоставлено пресс-службой группы компаний «Железно»

Эко-квартал «ЛЕС» – первый проект «Железно» в Екатеринбурге. До 2026 года в рамках проекта будет построено 137 тыс. современного и экологичного среднеэтажного жилья классов «комфорт+» и «бизнес-лайт».

«ЛЕС» – новый масштабный проект «Железно», реализуемый по схеме комплексного освоения территорий (КРТ). Помимо основного жилья появится современная дорожная инфраструктура, будут реконструированы существующие и проложены новые городские инженерные сети, построены инновационные детский сад и школа, а также девелопер сделает пешеходной тротуар до Мичуринских прудов.

Фото предоставлено пресс-службой группы компаний «Железно»

Лес по соседству будет бережно благоустроен, здесь появится лучший на Урале круглогодичный экопарк площадью более 6,3 Га. В основе проекта - максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, включая сосновый бор, а также использование при формировании визуального образа будущего парка художественных элементов Уральских ландшафтов.

Здесь появятся современное LED-освещение на всей территории, разветвленная пешеходная сеть, экстрим-трасса для велосипедистов, воркаут-зона, включая многофункциональную спортивную площадку, деревянные детские плейхабы, веревочный городок, площадки для йоги и тренировки собак, памп-трек, настоящий роллердром и скалодром, летнее кафе, велопрокат, а также несколько арт-объектов.

Зимой в парке планируется заливка полноценного катка, несколько лыжных маршрутов, а также устройство снежного лабиринта и организация катаний на хаски. Будущий экопарк не только станет круглогодичной точкой притяжения для жителей Широкой речки, он предложит гостям новые и увлекательные виды досуга на свежем воздухе для всей семьи.

Фото предоставлено пресс-службой группы компаний «Железно»

«Железно» имеет богатый опыт реализации новейших девелоперских проектов в рамках комплексного развития территорий (КРТ), включая проектирование современных общественных пространств и парков. Например, в настоящее время идет строительство нового городского парка в Ижевске рядом с жилым комплексом ZNAK.

ЖК «ЛЕС» и будущий экопарк станут гордостью и украшением не только района Палникс, но и всего Екатеринбурга. Это будет символ настоящего города XXI века – века экологии, спорта и свежего воздуха и инноваций.

Фото предоставлено пресс-службой группы компаний «Железно»

«Железно» - лидирующий российский девелопер с научным подходом к формированию жилых кварталов. На сегодня в активе «Железно» 16 проектов в Кировской, Ульяновской областях и Удмуртии. В ближайшее время компания собирается представить новые проекты в Екатеринбурге и Перми. «Железно», согласно оценке Единого ресурса застройщиков, обладает наивысшим рейтингом надежности «5», входит в общероссийский ТОП-5 по потребительским качествам жилья, является обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России 2022», а также 9-кратным обладателем престижной отраслевой премии «URBAN AWARDS». В 2022 году премиальный проект «Булычев» в Кирове стал первым и единственным в России многоквартирным домом класса «А».

«Железно» - это 12 лет качественного роста, региональной экспансии, более 400 тыс. м2 реализованных проектов и 1.5 млн. м2 проектов на разных стадиях реализации.