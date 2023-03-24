Кикшеринг в Екатеринбурге в 2023 году: старт сезона, правила

В Екатеринбурге открыт сезон самокатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первыми сезон проката электросамокатов в Екатеринбурге в 2023 году открыл сервис Whoosh. Они разослали уведомление пользователям мобильного приложения о старте кикшеринга. Но кикшеринг самокатов в Екатеринбурге – это очень популярное направление среди горожан, а в самом городе ежегодно представлено несколько крупных игроков. Стало известно, когда они начнут весенний прокат и как изменятся цены, исходя из нового статуса самокатов в ПДД.

Кикшеринг в Екатеринбурге в 2023 году: цены, правила

Кикшеринг в Екатеринбурге в 2023 году: какие компании будут в городе

В летний сезон 2023 года в Екатеринбурге будут работать уже традиционные игроки рынка. Все они широко представлены в России, а также имеют представительства в других странах.

Самокаты для аренды будут представлять московский «Whoosh», краснодарский «Urent» и сибирский «BusyFly».

У жителей Екатеринбурга самокаты пользуются большим спросом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кикшеринг в Екатеринбурге в 2023 году: когда стартует сезон

В группе «Urent» в соцсетях сообщается, что кикшеринг стартует тогда, когда в городе устанавливается стабильно плюсовая температура. Так, на юге страны самокаты запущены в первой половине марта, в Москве и Питере ориентировочно появятся в конце марта. Соответственно на старт сезона в Екатеринбурге может повлиять только погода.

Франчайзи «BusyFly» Альберт Кириллов сообщает, что компания будет ориентироваться на погоду в Екатеринбурге. Дело в том, что низкие температуры воздуха негативно влияет на аккумуляторы. Поэтому фирма объявляет о старте проката тогда, когда ночные температуры устанавливаются в плюсовых значениях. Обычно такая погода на Среднем Урале приходит во второй половине апреля. Однако команда будет готова начать сезон раньше, если погодные условия будут это позволять.

- В городе будет представлено 600 самокатов, цены решено оставить прежними, а также ближе к старту сезона в Екатеринбурге будут анонсированы новые тарифы, - сообщил Кириллов.

В городе работают несколько фильм по прокату самокатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кикшеринг в Екатеринбурге в 2023 году: цены

Цены на аренду самоката в Екатеринбурге у всех сервисов плавающие. Это значит, что стоимость поездки меняется в зависимости от времени суток, дня недели, востребованности сервиса на данную минуту и выбранного тарифа.

Старт «BusyFly» обойдется в 30 рублей. Тариф «Полчаса» стоит 145 рублей. Оплата по минутам на тарифе «Эко» стоит 4 рубля, на тарифе «Спорт» - 5 рублей. Цены по новым тарифам будут известны позже.

Старт «Urent» в прошлом сезоне обходился в 35 рублей. Оплата тарифа «По минутам» стоил 4 рубля. Оплата тарифа «Пока не сядет» каждый раз анализируется алгоритмом приложения, которое и представляет пользователю конечную цену. Без стартового взноса обходятся подписчики сервиса. Он стоит от 149 рублей в месяц. Актуальные цены на 2023 год сервис еще не предоставил.

Старт «Whoosh» обойдется в 50 рублей. Оплата по минутам в среднем составит 7 рублей в минуту. Чтобы не платить стартовый взнос, можно оформить подписку: 499 рублей – месяц, 199 рублей – неделя.

Кикшеринг в Екатеринбурге в 2023 году: как изменятся правила аренды после новых ПДД

По данным игроков рынка, новые правила ПДД, принятые зимой, никак не повлияют на кикшеринг. Во-первых, что официальный документах закрепили понятие «средства индивидуальной мобильности». К этому понятию относятся самокаты, моноколеса скутеры до 35 килограмм. А в сервисах аренды самокаты и так не превышают этот вес. Во-вторых, у конструкции должны быть тормоза, белый фонарь спереди корпуса и красный фонарь сзади корпуса. Все это также есть у арендных самокатов. В-третьих, скорость движения ограничивается до 25 километров в час, в жилых кварталах – до 20 километров в ча, а это кикшеринговые фирмы и так уже сделали годом ранее.

- Правила сервиса Whoosh не противоречат новым ПДД, поэтому для наших пользователей ничего не изменится. Как и раньше, перед первой поездкой на самокатах «Whoosh» мы предложим ознакомиться с самыми важными правилами, а более подробно о них можно узнать на сайте и в Школе вождения в приложении, - пояснил Денис Балакирев.

Многие катаются на самокатах по центру Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кикшеринг в Екатеринбурге в 2023 году: какие правила проката и езды

Правила пользования самокатом для всех сервисов одинаковы.

Запрещено пользоваться самокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, людям младше 18 лет, беременным женщинам.

Нельзя кататься на одном самокате вдвоем.

Не нужно выезжать на дорогу общего пользования.

Переходить дорогу на светофоре надо пешком.

Нужно внимательно следить за дорогой, не пользоваться телефоном и наушниками во время движения.

Руль нужно держать обоими руками, ногами стоять на платформе.

Перед поворотом нужно снижать скорость.

Пешеходов нужно обгонять с правой стороны, предварительно предупредив их.

Нельзя спускаться и подниматься по лестнице на самокате, а также перепрыгивать через препятствия.

Не рекомендуется пользоваться самокатом в дождь.

Нужно включать фонарь при плохой видимости.

Желательно пользоваться защитной экипировкой.