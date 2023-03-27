За найденные обломки самолета Гагарина солдатам давали отпуск

Первого в истории человечества космонавта не стало 27 марта 1968 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Деревня Новоселово во Владимирской области навсегда попала в учебники по истории космонавтики 27 марта 1968 года. В этот день в ее окрестностях разбился самолет МиГ-15 УТИ, на борту которого находился первый человек, побывавший в космосе – Юрий Гагарин. Вместе с ним тогда в кабине сидел и летчик-инструктор Владимир Серегин.

Это был тренировочный полет. Вскоре после авиакатастрофы в окрестностях Новоселово появилось много военных. Они участвовали в поисковой операции. Среди них был и Владимир Бондаренко. В 55-летнюю годовщину трагедии он поделился с «Комсомолкой» воспоминаниями о том, как проходили поиски Гагарина.

«НЕ СБЕРЕГЛИ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА»

В 19 лет Владимир Бондаренко работал сварщиком на строительстве Братской ГЭС. Оттуда его и призвали в армию. При распределении направили в часть под Москвой, которая занималась противовоздушной обороной. Но прежде чем приступить к службе он полгода был курсантом школы младших командиров в Загорске (теперь это Сергиев Посад, - Прим. Ред.). Его вместе с товарищами и направили в зону падения самолета для поисков.

Владимир Бондаренко 55 лет назад участвовал в поисковой операции на месте крушения самолета Юрия Гагарина Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Нас подняли по тревоге, непонятно почему, - вспоминает Владимир Бондаренко. - Без оружия погрузили в машины, крытые брезентовыми тентами и повезли в сторону, как потом оказалось, деревни Новоселово в районе города Киржач. Цель поездки была неизвестна даже офицерам. Колонна наших машин ехала часа 3-4.

По воспоминаниям Владимира Бондаренко, в зону поисков было направлено около 600 курсантов. Колонна из машин остановилась в поле рядом с Новоселово.

- Над полем барражировали три военных вертолета, а по полю бегали, как я понял, техники, которые обслуживали самолет Гагарина. Они были в синих костюмах и орали непонятно что, - рассказывает Владимир Бондаренко. - Стояли рядом также несколько групп людей в гражданском, это были офицеры из комитета госбезопасности. Мы выскочили из грузовика и тут к нам подошли два техника, офицеры в гражданском и еще два местных жителя. Мы спросили, а что случилось-то? Нам ответили: «А разве вы не знаете? Гагарин разбился!» Нашему изумлению не было конца – не сберегли первого космонавта.

Вместе с Владимиром Бондаренко (в центре нижний ряд) в поисковой операции участвовали еще 600 его сослуживцев Фото: предоставлено Владимиром Бондаренко

Версий того, почему случилась авиакатастрофа, позже появилось несколько. Были и совсем уж странные – якобы пилоты перед полетом хорошенько выпили. На самом деле алкоголя в крови Гагарина обнаружено не было. Но по воспоминаниям Владимира Бондаренко, такие слухи стали распространяться еще во время поисковой операции.

- Техник, который тогда подошел к нам, упоминал, что жена Гагарина звонила, просила его завершить полетное задание как можно быстрее, поскольку стол уже накрыт – якобы праздник был у кого-то из членов семьи, - говорит Бондаренко. - И причем он добавил, что Гагарин очень хорошо и сильно пил. Но кто пьяного за штурвал посадит? Они ведь медкомиссию проходят.

Самолет Гагарина упал в районе деревни Новоселово во Владимирской области Фото: Архив д.Новоселово, vk.com/arhivnovoselovo

НА МЕСТЕ КРУШЕНИЯ ОСТАЛАСЬ ЯМА

Одним из очевидцев падения самолета оказался житель Новоселово. Мужик просто вышел из дома и увидел, как в полукилометре от него над молодым березовым лесом летит самолет. По его словам, тогда ничто не предвещало трагической развязки полета.

- Там деревья еще тонкие, а самолет летел очень-очень низко – практически над самыми березами, - вспоминает Владимир Бондаренко. - А потом они услышали хлопок – взрыв.

Место падения самолета Гагарина было найдено в тот же день. Примерно в 10.30 Гагарин последний раз вышел на связь - запросил разрешения вернуться на базу. Уже к 15.00 один из вертолетов нашел обломки МиГ-15УТИ.

- Там были срезанные верхушки берез и большая яма, - рассказывает Владимир Бондаренко. - Надежды, что Гагарин выжил, не было.

Урну с прахом Юрия Гагарина захоронили у Кремлевской стены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАШЛИ ДЕТАЛЬ ОТ САМОЛЕТА

На этом поисковая операция не закончилась. Еще две недели курсанты прочесывали окрестные леса.

- Нас построили в шеренгу с дистанцией в три метра, - говорит Владимир Бондаренко. - Снег тогда был только на опушке леса. Вертолеты поднялись в воздух, и мы вошли в этот лес. Ручьи тогда уже вскрылись. Мы, конечно, все промокли. Но какая разница – задача есть, надо выполнять. Весь день шли через лес, исследуя каждый клочок земли.

Под ночь солдат привозили обратно в часть, где сразу кормили и обедом, и ужином. Затем они ложились спать, а ранним утром опять на грузовиках ехали в зону поисков. При обнаружении фрагментов самолета Гагарина или подозрительных предметов, солдаты должны были по цепочке сообщать офицеру.

Неподалеку от места крушения самолета Владимир Бондаренко с сослуживцами нашел радиозонд, застрявший на дереве Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дней через пять мы нашли какое-то месиво из мяса. Но непонятно что это было, но находилось оно достаточно далеко от места взрыва. Его поместили в ведро, и офицер это все куда-то унес, - рассказывает Владимир Бондаренко. - Потом мы нашли радиозонд, который зацепился за дерево. Солдаты сняли его. Радиозонд отправили на исследование.

Точная причина падения самолета не известна до сих пор. По одной из основных версий, самолет свалился в штопор из-за резкого маневра, который пилоты сделали, чтобы не столкнуться с шаром зонда. По другой версии, все случилось потому, что с зондом самолет все-таки столкнулся. Сам Владимир Бондаренко в последнее не верит.

- Думаю, если бы зонд встретился с летящим самолетом, зонд разорвало бы. А тут у него оболочка была целая. Потом один из наших курсантов сержантской школы нашел деталь уже от самого самолета Гагарина. В награду он получил отпуск, - сказал Владимир Бондаренко.

Первая версия мемориала на месте падения самолета в районе деревни Новоселово Фото: Архив д.Новоселово, vk.com/arhivnovoselovo

Жители окрестных деревень все две недели с интересом наблюдали, как военнослужащие из системы противовоздушной обороны прочесывают леса. К этому моменту урна с прахом Юрия Гагарина уже была захоронена у Кремлевской стены.

- Это была великая трагедия для всего советского народа, - говорит Владимир Бондаренко. – Личная трагедия для каждого из нас. Мы были едины, и это было наше общее горе.

Юрий Гагарин погиб в 34 года. Фотография из личного архива заместителя председателя Саратовского совета ветеранов космодрома «Байконур» Владимира Кузичкина

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