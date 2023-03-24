Мать погибшего контрактника в зоне СВО отсудила у бывшего мужа 1,8 млн рублей «посмертных» на сына

В общей сложности Гульнара намерена отсудить у бывшего супруга 8 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мать, потерявшая сына в зоне проведения специальной военной операции, судится с бывшим мужем из-за полученных им «посмертных» выплат.

Сын Гульнары Габдулхаковой - Эльдар Адыев из Свердловской области погиб смертью героя в октябре 2022 в зоне спецоперации. После этого его родителям государство выплатило на двоих 12,4 миллиона рублей – по 6,2 миллиона рублей на каждого.

При этом, отец героя не принимал никакого участия в его судьбе и даже не платил алименты, задолжав 1,8 миллиона рублей. Сначала Дарсиль передал бывшей супруге свою банковскую карту с выплатой, чтобы она могла распоряжаться деньгами, как считает нужным. Но потом передумал, и переоформил карту, к которой привязан счет с выплатой, на своих близких.

Тогда Гульнара обратилась за юридической помощью, чтобы лишить бывшего мужа Дарсиля «посмертных» выплат.

Заседание по делу семейных взаимоотношений состоялось 14 марта в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. В общей сложности Гульнара желает отсудить 8 миллионов рублей у бывшего супруга.

- Мы инициировали три судебных процесса по делу о взыскании посмертной выплаты на погибшего сына от бывшего супруга Гульнары Габдулхаковой. Один из них уже выиграли. Судья удовлетворил наш иск о взыскании алиментов в пользу Гульнары Габдулхаковой сумму в размере 1,8 миллиона рублей. В дальнейшем будет решаться вопрос о том, чтобы лишить бывшего супруга отцовства на двух несовершеннолетних детей. Также будем признавать мужчину недостойным наследником, чтобы вернуть оставшуюся часть средств, - рассказал «КП-Екатеринбург» юрист Сибирско-Уральского юридического центра Юрий Пимкин.

В планах у Гульнары построить большой дом и дать образование своим трем сыновьям, которым сейчас 11, 16 и 22 года. Из-за пережитого стресса женщина была вынуждена оставить работу и заняться своим здоровьем.

Кстати, отец погибшего солдата, как уверяет юрист, может получить еще 5 миллионов рублей из регионального бюджета.

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