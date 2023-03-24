«Тело нашли в общежитии»: скончался главный свидетель по делу о гибели уральца в полицейской машине

43-летний Максим Соловов (на фото слева) находился вместе с Сергеем Шамриным в патрульной машине. Фото: Юлия Шамрина

Скончался главный свидетель по делу о гибели жителя Нижнего Тагила Сергея Шамрина в полицейской машине. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала мать мужчины.

- Его не стало 18 марта. В 17:00 он вышел из дома, а в 23:00 ко мне пришли сотрудники похоронной службы и показали фото. На нем труп моего сына. Тело нашли в местном общежитии. Причина смерти неизвестна, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама мужчины.

29 января 2023 года сотрудниками ППСП возле местной психиатрической клиники в нетрезвом был задержан 44-летний Сергей Шамрин. Полицейские погрузили задержанного в отсек патрульной машины головой вниз, а когда довезли до отделения, мужчина был без сознания. Спасти уральца так и не удалось. Причиной смерти стал перелом шеи.

Причиной смерти Сергея Шамрина стал перелом шеи. Фото: Юлия Шамрина

Вместе с мужчиной в УАЗе также ехал еще один задержанный 43-летний Максим. Как рассказала «КП-Екатеринбург» мать мужчины, его в тот день везли со свидетельствования на алкоголь. В своих показаниях Максим утверждал, что Сергей Шамрин кричал от боли и просил сотрудников полиции его перевернуть, пока те везли его в участок, но полицейские не реагировали.

- Я стучался к ним, просил посадить его. Пока он ехал, пытался махать руками и ногами. Но там так мало места в машине, что не было у него возможности самому перевернуться. А когда уже привезли, он выпал из машины. Я сразу понял, что все уже, - рассказывал Соловов.

Максим Солонов (на фото слева) видел, как полицейские погрузили Сергея Шамрина вниз головой. Фото: Юлия Шамрина

Около двух недель назад Максима повторно вызывали на допрос. По словам его матери, после допроса он вернулся взволнованный, сильно переживал и не спал несколько дней.

2 февраля в Дзержинском суде по делу о гибели Сергея Шамрина почти на два месяца арестовали 27-летнего лейтенанта Максима Онучина и 22-летнего сержанта Павла Горшкова. Сотрудникам полиции предъявили обвинения по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий». Им грозит до 10 лет лишения свободы. Супруга Сергея Юлия Шамрина, которая присутствовала при задержании мужа, надеется, что так и будет.

- Эти нелюди отняли у меня любимого человека. Решили, что, как боги, могут казнить и миловать. Они должны быть наказаны, и пусть им не будет пощады, - говорит Юлия.

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