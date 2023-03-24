На связи с предпринимателями 24 на 7!

Фото предоставлено пресс-службой СОФПП

Буква «Ф» в обновленном логотипе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) напоминает кнопку «включить/выключить». И это символично. Фонд готов ответить на заявки предпринимателей по одному клику в новом мобильном приложении, которое презентовал 22 марта в Екатеринбурге.

По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, мобильное приложение для малого и среднего бизнеса Свердловской области станет большим подспорьем. С ним предприниматели могут быстрее подать заявку на услуги СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес», заявиться на получение микрозаймов, посмотреть прямые эфиры, задать вопросы экспертам, зарегистрироваться на мероприятие, записаться на обучающие программы и другое.

Фото предоставлено пресс-службой СОФПП

В ходе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с 2018 года СОФПП продолжает переводить в «цифру» сервисы и услуги. Фонд внедрил в работу современные банковские технологии и обновил личный кабинет предпринимателей, запустил студию прямых эфиров, выстроил сетевую инфраструктуру, практически полностью перешел на российское программное обеспечение и внедрил новую CRM-систему.

Валерий Пиличев подчеркнул, что новое мобильное приложение разрабатывалось более полугода. Вся «оцифрованная» работа фонда нашла отражение в мобильном приложении. Запуск новых модулей будет идти постепенно. Например, по подаче заявок на займы. Микрозаймы можно будет взять удаленно. У СОФПП есть задача – обеспечить равную доступность инструментов поддержки на всей территории Свердловской области, в том числе – в отдаленных территориях.

Фото предоставлено пресс-службой СОФПП

В приложении синхронизированы сервисы госслужб: налоговой, судебных приставов и т.д.

«В своей работе мы ориентируемся на актуальные потребности бизнеса. Внедряя финансовые и нефинансовые меры поддержки, мы думаем о том, насколько быстро предприниматель сможет их получить, нам важно своевременно доносить информацию об имеющихся возможностях. За последние пять лет мы многое сделали в области цифровизации. Мобильное приложение – следующий шаг, новая веха в нашем развитии. Он увеличивает воронку возможностей предпринимателей и жителей Свердловской области. Фонд стал еще ближе к аудитории в любом уголке Свердловской области, где есть интернет», - рассказал Валерий Пиличев.