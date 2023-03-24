Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на выходные 24-26 марта 2023 года

В выходные в Свердловской области будет таять оставшиеся сугробы снега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогноз погоды на выходные 24-26 марта 2023 года в Екатеринбурге и Свердловской области вновь радует. Дни выдадутся весенними. Теплый атлантический воздух распространяется по региону.

– Конфигурация барического поля с системой циклонов над арктическим побережьем и протяженным антициклоном на юге способствует распространению атлантического воздуха по средним широтам далеко на восток. В приземных слоях атмосферы такая ситуация сопровождается не только прогревом, для Среднего Урала – на 6-8 градусов выше климатической нормы, но и сильным ветром, – отмечает синоптик Алексей Пулин.

24 марта в Свердловской области дневная температура воздуха составит от +6 до +11 градусов по Цельсию. В Екатеринбурге 24 марта будет от +9 до +11 градусов тепла, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

Ночью в Екатеринбурге от +3 до +5, днем 25 марта в Екатеринбурге от +8 до +10. 26 марта в Екатеринбурге ночью до +4, днем от +8 до +10 градусов. Небо будет пасмурным все выходные, а ветер – южным.