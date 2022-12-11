Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 декабря 2022 10:58

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за холодов и ветра в Свердловской области

Непогода придет на Урал в понедельник, 12 декабря
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Погода испортится в Свердловской области 12 декабря

Погода испортится в Свердловской области 12 декабря

Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС выступило с экстренным предупреждением из-за холодов и сильного ветра, которые придут в Свердловскую область в начале рабочей недели 12 декабря.

По данным уральских синоптиков, в понедельник местами на Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, а также морозы – в горной местности на севере Свердловской области столбики термометров ночами будут опускать до отметки в минус 30 градусов.

Из-за этого спасатели рекомендовали уральцам соблюдать меры безопасности.

Водителям нужно внимательно следить за дорогой

Водителям нужно внимательно следить за дорогой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правила безопасности в непогоду

1. Плотно закрывать окна в квартирах и частных домах.

2. Когда сильный ветер застал на улице, нужно сразу укрыться в подъезде дома, либо в любом прочном здании.

3. Не стоит прятаться от ветра на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами и деревьями, а также возле недостроев.

4. Не приближайтесь к оборванным проводам и любым плохо закрепленным конструкциям.

5. Автомобилистам стоит отказаться от дальних поездок, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.

6. В опасной ситуации звоните по номерам «101» и «112».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ