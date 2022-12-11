МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за холодов и ветра в Свердловской области

Погода испортится в Свердловской области 12 декабря
Фото: Алексей БУЛАТОВ
МЧС выступило с экстренным предупреждением из-за холодов и сильного ветра, которые придут в Свердловскую область в начале рабочей недели 12 декабря.
По данным уральских синоптиков, в понедельник местами на Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, а также морозы – в горной местности на севере Свердловской области столбики термометров ночами будут опускать до отметки в минус 30 градусов.
Из-за этого спасатели рекомендовали уральцам соблюдать меры безопасности.
Водителям нужно внимательно следить за дорогой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1. Плотно закрывать окна в квартирах и частных домах.
2. Когда сильный ветер застал на улице, нужно сразу укрыться в подъезде дома, либо в любом прочном здании.
3. Не стоит прятаться от ветра на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами и деревьями, а также возле недостроев.
4. Не приближайтесь к оборванным проводам и любым плохо закрепленным конструкциям.
5. Автомобилистам стоит отказаться от дальних поездок, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.
6. В опасной ситуации звоните по номерам «101» и «112».