Куда поехать в Свердловской области в новогодние каникулы 2022-2023

В регионе есть сразу в два места, где живут волшебники: Уральская резиденция Деда Мороза и Дворец Урал Мороза с Красной Весной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Встретить Новый год и провести каникулы можно, не уезжая далеко от дома. Отдых на Новый год в Свердловской области можно провести несколькими способами. Во-первых, можно провести новогоднюю ночь на базе Свердловской области. Во-вторых, можно провести активный день в горнолыжном комплексе. В-третьих, можно посетить важные для детей туристические точки со сказочными героями Уральского региона.

НОВЫЙ ГОД НА БАЗЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новый год на турбазе Свердловской области организован несколькими крупными гостиничными комплексами региона. Наиболее полный список мы уже публиковали. Наиболее интересные из них мы представим в нескольких пунктах.

Новогодняя ночь в загородном клубе «Белая лошадь»

Отмечать тут предлагают всей семьей. Опасаться конкурсов 18+ не стоит, для детей от 3 до 13 лет будет проведена отдельная детская программа. 31 декабря гостей ждет яркая шоу-программа, новогодний стол, дискотека. Для детей будут работать аниматоры. В полночь гости увидят фейерверк. Минимально можно купить 4 билета. Дети до 3 лет проходят на праздник бесплатно. Подробности по проживанию и праздничному банкету можно узнать по телефону +7 (912) 222 00 08

Адрес: Свердловская область, Сысертский район, деревня Кадниково

Цена: для взрослых – от 14000 рублей. Для детей – от 6000 рублей.

Отметить Новый год на турбазе на озере Таватуй

Новогодняя ночь в загородном отеле «Солнечный берег»

Новогодний банкет пройдет в стилистике одной из самых загадочных сказок детства — «Алиса в стране чудес». Гостей ждут новогодний банкет (питание и алкоголь включены в стоимость), насыщенная шоу-программа, фотосъемка с героями новогодней ночи от профессионального фотографа. Ночью банкет переходит в новогоднюю вечеринку с праздничным салютом. Для детей подготовлена программа от аниматора со сладкими подарками.

В дни праздников постояльцы отеля могут посещать бассейн, сауну, пользоваться зимним инвентарем, ледяной горкой, катком.

Адрес: Свердловская область, Невьянский район, п. Таватуй, ул. Ясная, 1. Телефон: 8 (912) 045-88-35.

Новогодняя ночь в термах «Баден-Баден»

Компания запустила новогодний тур «НеоНОВЫЙ ГОД». 31 декабря в термах начнется неоновая вечеринка. Гостей ждет лазерное шоу и сказочный театр. Вечером 1 января запланирована «Опохмел party» с развлекательной программой, выступлениями и мастер-класс по танцам 80-х и 90-х от первого мужского шоу-балета.

Цена: от 30 тысяч рублей на одного по спецпрограмме к Новому году

Адрес: Свердловская область, г. Реж, Ленина, 118. Телефон: +7 (343) 364-83-94.

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ НА БАЗЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть турбаз региона подготовили тематические туры для посетителей, рассчитанные на несколько дней. Здесь можно не только встретить новогоднюю ночь, но и отдохнуть на природе в спокойной обстановке 2-3 дней.

Загородный комплекс «Солнечный остров»

В 30 километров от Екатеринбурга находится комплекс «Солнечный остров». Его территория заняла 23 га на берегу реки Мостовая с собственным пирсом. Развлекательная программа рассчитана на три дня: с 31.12 по 2.01. Удобно ехать с семьей, так как для детей подготовлена отдельная увлекательная программа. Взрослые развлечения тоже запланированы, к примеру, алкогольная игра «Двигай шот». Ведущий проведет с гостями базы все три дня.

Завтраки в формате «шведский стол», в ночь на 1 января запланирован новогодний банкет. 1 января предусмотрен поздний завтрак, катание на собачьих упряжках, творческие мастер-классы, развлекательная программа за праздничным ужином. В дни праздников гостям доступны и прокат лыж, коньков, бубликов, баня, сауна, беседки для шашлыков.

Адрес: поселок Верхняя Сысерть, ул. Садовая, 2Л. Телефон: +7 (982) 604-74-44

Цена: номера категории «Стандарт» от 39 000 рублей

Турбаза «Чусовая»

На турбазе можно заказать и отдельные коттеджи, и в номерах. На территории «Чусовой» есть бассейн с подогревом, спа и термы, баня. Для гостей есть контактный зоопарк, где интересно провести время с детьми.

Адрес: Свердловская обл. г. Первоуральск, село Слобода, ул. Турбаза Чусовая, д.6Б стр.1. Телефон: 8 912 123 99 40

Цена: номера от 15000, коттеджи от 30000

База отдыха «Хрустальная»

Для тех, кто решил провести Новый год дома, но хотел бы отдохнуть на каникулах и за городом, был придуман праздничный тур на базе «Хрустальная». Доступно два трехдневных тура: со 2 января и с 5 января. Гостей комплекса ждет развлекательная программа, проживание и трехразовое питание. Расслабить тело можно с помощью 2-часовой СПА-программы, для гостей доступно безлимитное посещение бассейна. Также в тур входит 2-часовая аренда беседки, прокат лыж и бубликов.

Адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, п. ж/д ст. Хрустальная, турбаза «Хрустальная». Телефон: +7 (343) 351-76-26

Цена: для одного человека – от 25 000, для четверых – от 56200.

Комплекс «На опушке»

На новогодние праздники можно снять четыре коттеджа, от эконом до VIP-уровня. Можно снять номер. Также есть четыре бани: ядреная баня, баня по-белому, баня на опушке, баня с бассейном. Самый главный зимний праздник гости будут отмечать в кафе «На Опушке». Для гостей в зимние каникулы будет доступна аренда квадроциклов, снегоходов, коньков, лыж.

Адрес: д. Старые Решеты, ул. Пушкина, 14. Телефон: +7 (950) 204-20-80, +7 (343) 219-00-80

Цена: 15 000 рублей – номер, от 75 000 рублей – коттеджи за 2 суток

ПОЕЗДКИ НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Те, кто ищут, где покататься на лыжах и сноубордах в Свердловской области в 2022 и в 2023 году, могут ознакомиться с полным списком спортивных комплексов региона. Мы представим несколько крупных горнолыжных комплексов Свердловской области.

Горнолыжный комплекс «Гора «Теплая»

Гора «Теплая» находится у излучины Чусовой в 50 километрах от Екатеринбурга. Зимой на комплексе открывается четыре трассы разной степени сложности. Кататься тут могут и новички, и настоящие профи. В прокат выдается снаряжение. Можно обучиться катанию на лыжах и сноуборде у опытного тренера. Для малышей есть также детская игровая площадка и комната, где за детьми присматривают воспитатели.

Телефон: +7 (967) 856-33-11

Горнолыжный комплекс «Гора Волчиха»

Комплекс «Гора Волчиха» расположен в 5 километрах от Ревды и в 7 километрах от Первоуральска. Волчиха – это самая высокая гора близ Екатеринбурга. Здесь работают 3 трассы для опытных спортсменов и сноупарк. Есть трасса для катания на «ватрушках», которая оборудована лифтом. Так подняться на трассу можно с детьми.

Телефон: +7 (912) 2-600-600

Горнолыжный комплекс «Гора Белая»

Комплекс «Гора Белая» - это 4 трассы для опытных спортсменов и одна учебная трасса для новичков.

Телефон: +7 (3435) 41-20-89

СКАЗОЧНАЯ ПОЕЗДКА НА НОВЫЙ ГОД С ДЕТЬМИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Свердловской области очень повезло – в регионе есть сразу две точки, где можно встретить зимних волшебников. Это Уральская резиденция Деда Мороза и дворец младшего брата Деда Мороза – Урал Мороз.

Уральская резиденция Деда Мороза находится в питомнике ездовых оленей «Северное сияние». Здесь принимают организованные группы и частных гостей. Программа «в Гости к Уральскому Деду Морозу» входят интерактивная праздничная программа в тронном зале: активные игры с Уральским Дедом Морозом и Снегурочкой, мини-подарок (шоколадка), катание на северных оленях (1 круг), фото с оленями, прокат санок для большой горки и чай с печеньем. Программа рассчитана на два часа. Стоимость билетов для детей начинается от 1800 рублей и для взрослых от 1600 рублей.

Есть и трехчасовая программа, дополнительно дети знакомятся с Хозяйкой Медной горы, которая проведет для них мастер-класс. Цена билетов выше: от 2500 рублей для детей и от 2000 рублей для взрослых.

Интересно для детей будет то, что в Уральской резиденции есть фирменный почтовый ящик Деда Мороза. После праздников все письма, которые оставили здесь гости резиденции, отправляют в Великий Устюг.

Адрес: Свердловская область, Верхне-Пышминский район, 28-й км Старотагильского тракта (2 км на север от с. Мостовское). Координаты: 57.177050, 60.657259

Величественный дворец младшего брата Деда Мороза – Урал Мороза – находится в «Парке Сказов». Живет волшебник тут не один, а со своей женой по имени Весна Красна. В «Парке Сказов» предлагают встретить новогоднюю ночь, новогодние елки для детей и новогодние экскурсии и фестивали для гостей парка.

В путешествии ваши дети познакомятся с Урал Морозом, Лешим, Водяным и Бабой Ягой. Билет на елки для ребенка со сладким призом стоит от 420 рублей. Кроме елки команда парка подготовила пять гостевых программ: «Тайны волшебников», «Встреча с Урал Морозом», «Уральские сказы», «Новогодние посиделки» и «Новогодние чудеса». Стоимость билетов колеблется от 520 рублей до 1990 рублей.

Адрес: Свердловская область, город Арамиль, Парк Сказов, 1. Телефон: +7 (343) 226-40-30.