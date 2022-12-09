У Екатеринбурга появился еще один побратим

Фото: Управление международных и внешнеэкономических связей Екатеринбурга

Бишкек, главный город Кыргызстана, стал партнёром столицы Урала еще в 1996 году, а 8 декабря в торжественной обстановке состоялось долгожданное подписание Соглашения об установлении побратимских отношений.

- Наши города связывают давние двусторонние связи. Если быть точным, то уже 26 лет, с момента заключения Соглашения о партнёрстве, Екатеринбургу и Бишкеку удаётся поддерживать регулярные контакты. Это значительный срок для двусторонних отношений, - отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Соглашение между главой Екатеринбурга и мэром города Бишкек Эмилбеком Абдыкадыровым было подписано на полях Бишкекского инвестиционного саммита, участие в котором принимает официальная делегация уральской столицы.

Договоренность о межмуниципальном сотрудничестве достигнута для укрепления конструктивного диалога между российским и кыргызским народами, а также развития партнерства и расширения взаимовыгодных контактов.

- Мы заинтересованы в углублении межмуниципального партнерства, установлении новых деловых контактов и всегда открыты к диалогу, – заявил Алексей Орлов.

В состав уральской делегации вошли руководители передовых компаний Екатеринбурга – производители медицинской техники и мебели, товаров народного потребления и линий освещения, оборудования для машиностроения и сварочного производства, а также представители строительной отрасли и научных кругов.

Также программой визита предусмотрена церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза, генерал-майору Ивану Панфилову. Монумент передан правительством Свердловской области в дар столице Кыргызстана в рамках российско-кыргызского межрегионального культурно-гуманитарного сотрудничества.

Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана. Товарооборот между двумя странами в 2021 году достиг рекордных показателей: на Россию пришлось 32 % от внешнеторгового оборота Кыргызстана. В минувшем году товарооборот России с Кыргызской Республикой составил 2,48 миллиарда долларов США, увеличившись на 46,67 %.