Евгений Куйвашев объяснил, как свердловчанам связаться с мобилизованными родственниками

Свердловчане спросили губернатора, как выйти на связь с мобилизованными родственниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время прямой линии 9 декабря 2022 года жители Свердловской области пожаловались губернатору Евгению Куйвашеву на отсутствие связи с отправленными на спецоперацию близкими.

- Понимаю эмоции родственников. Это действительно тяжело не знать, что происходит с близкими. Мы вместе с уполномоченным по правам человека придумали решение. Составляются списки родственников, кто не может связаться. Они передаются в воинские части с просьбой, чтобы родственников мобилизованных связали со своими родными. Таких случаев немало. Обращайтесь на горячую линию, - сказал глава региона.

Напомним, номер горячей линии - 122. Мы рассказывали, как она работает.

Ранее мы писали, что Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова при содействии Центрального военного округа открыла мобильную приемную для военнослужащих в зоне СВО. В первые дни в нее обратились 32 человека.

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