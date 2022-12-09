Как провести новогодние каникулы в Екатеринбурге

В новогодние каникулы можно отдохнуть от привычных будней и развлечь себя активным отдыхом или культурным досугом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодний Екатеринбург в праздничные выходные-2022/2023 будет богат на события. Помимо посещения светских мероприятий, провести время можно и на активном отдыхе. «Комсомолка» подготовила несколько вариантов того, куда сходить и где отдохнуть в новогодние каникулы в Екатеринбурге.

КОНЦЕРТ ЛЮБИМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

В преддверии Нового года и после него артисты проводят праздничные концерты для своих поклонников. Это и ясно: что может быть приятнее, чем один из своих выходных вечеров посвятить музыке. Да и выбор есть: хочешь – слушаешь классику, хочешь – тяжелых рок, хочешь – тусишь на концерте местечкового исполнителя, хочешь – идешь на концерт большого гастрольного тура знаменитого артиста. Все это легко будет найти в Екатеринбурге в новогодние каникулы.

Из гастролеров к нам приедут яркий представитель хеви-метал Александр Пушной, фолк-группа «Мельница», рок-группа «Цветы», представители духовной музыки Праздничный хор Московского Данилова монастыря. Любопытным будет и День рождения арт-проекта «Бомонд». Команда проекта пригласила солиста театров La Skala (Италия), Metropoliten Opera (США), Сиднейской и Берлинской опер, Мариинского театра Александра Краснова; солиста театров Lа Skala (Италия), Theatre du Capitole (Франция), Teatro Municipal de Santiago (Чили), Гамбургской государственной оперы, Национальной оперы Греции, Национальной оперы Эстонии, Санкт-Петербург Опера и «Урал Опера Балет» Олега Бударацкого; а также заслуженную артистку России Тамару Савич.

Группа «Курара» из Екатеринбурга, которая очень любима по всей стране, традиционно проведет свой первый концерт в родном городе. Уже 1 января они устроят праздник для фанатов. Из екатеринбургских исполнителей на длинных выходных выступит трибьют-группа Radio Queen, которая также гастролирует по стране. Группа Kickin’ Jass Orchestra, позитивный «Другой Оркестр», уникальный по харизме военный оркестр духовых «УралБэнд», Уральский народный хор, артисты Свердловской филармонии – все они проведут новогодние концерты для уральцев.

Полный список концертов на новогодних каникулах в Екатеринбурге мы публиковали в подробной афише. Там можно найти даты концертов, а также стоимость билетов на них.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

В праздничные выходные уральские площадки проводят тематические выставки. Они доступны для взрослых и детей и могут увлечь на целый день. Весь список выставок можно найти в отдельной афише. Для примера мы расскажем о нескольких праздничных экскурсиях.

Экскурсия-сказка «Новогодний переполох»

Место: Ельцин Центр

Игра-экскурсия для детей 4 - 7 лет в канун Нового года придумана командой Ельцин Центра. Маленькие посетители узнают, что и музеи получают подарки перед главным праздником года. Хранитель музея попросит ребят помочь ему найти места для новых экспонатов. Помогать в путешествии им будет Волшебный фонарь Хранителя. В конце экскурсии дети создадут для себя волшебные фонари.

Экскурсия работает 25 декабря в 12:00; 3, 4, 5, 6, 7 января в 11:00.

Взрослый билет стоит 200 рублей, детский - 200 рублей

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3

Музейная игра «Флагман: новогодняя кругосветка»

Место: Ельцин Центр

Для детей постарше, с 8 до 12 лет, будет интересна игра «Флагман: новогодняя кругосветка». Гости музея узнают, как отмечают Новый год в разных странах мира, а в России участникам игры предстоит найти целую «корзину» символов праздника за последние 100 лет.

Экскурсия работает 24 декабря; 4, 6 января - 15:00.

Взрослый билет стоит 200 рублей, детский - 200 рублей

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3.

Экскурсия «История Нового года: как менялись наши надежды»

Место: Ельцин Центр

Путешественники по истории Нового года любых возрастов узнают, как менялся главный праздник года в последние 100 лет. Почему елки отменялись и возвращались, как отмечали праздник в драматические годы страны, как появлялись новые символы праздника, предстоит узнать гостям музея. В конце экскурсии каждый участник получил подарок на память.

Экскурсия работает с 2 по 8 января.

Билет стоит 600 рублей

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3

КУДА СХОДИТЬ НА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ С ДЕТЬМИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Новый год – волшебное время для наших детей. Именно в эти десять дней для ребят готовятся самые интересные, яркие и запоминающиеся праздники. О том, какие елки будут проведены для детей мы писали ранее, также подготовлены специальные новогодние представления в формате спектаклей. В афишах вы найдете даты проведения мероприятий, места, описание события и стоимость билетов для зрителей.

Из елок всегда выделяются утренники в «Екатеринбург-ЭКСПО», получившие фирменное название «ЭКСПО-Елка». Камерной будет елка «У госпожи Тупиковой», которую каждый год проводят в Доме актера. Утренник стилизован под рождественские семейные вечера 19 века. Яркие выступления с хороводами и сюрпризами от Деда Мороза готовят ежегодно артисты Театра юного зрителя.

Из представлений выделяются премьера музыкального спектакля во Дворце молодежи «Волшебник Изумрудного города», гастроли театра Юрия Куклачева в том же дворце, а также в Доме офицеров, новогоднее шоу мыльный пузырей «В гостях у Снегурочки», песочное шоу «Хиты Диснея».

ПРОГУЛКА В ПАРКЕ

Самый крупный парк города всегда красочно выглядит именно в зимнюю пору. Команда парка Маяковского рассказала, что украсила территорию для прогулок.

- На аллее Маяковского - ледовый городок с новыми фигурами и подсветкой. Узнаваемые ледовые статуэтки как будто из фарфора, традиционный большой лабиринт, горки для малышей. Как всегда, работает теплый павильон, чтобы согреться или перекусить после долгой прогулки. В прошлом году мы обновили елку, в этом - продолжим поддерживать советский стиль оформления. Приготовили праздничные украшения и декор вокруг нее, - сообщили в пресс-службе.

Этой зимой в парке Маяковского открывают лыжную базу. Каток уже открыли, в центре находится украшенная елка. Вход на каток под открытым небом - 150 рублей. Аренда коньков - 200 рублей.

Высота ледяной горки будет достигать 8 метров, а купить на нее билеты можно заранее по Интернету.

Из аттракционов работает Детская железная дорога, также открыты детские паровозы, которые курсируют по территории, карусель для малышей у Летней террасы.

Кстати, команда парка предлагает встретить 2023 год на территории парка. Посетителей парка в новогоднюю ночь ждут Дед Мороз и Снегурочка, на сцене будут выступать артисты. Ночью здесь будет проходить дискотека у елки. Если погода будет позволять, праздник продлится до 4 часов утра.

Адрес: ул. Мичурина, 230.