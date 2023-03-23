Художник из Екатеринбурга попрощался с работой в рекламе, чтобы делать футуристические маски из бытового хлама

На создание маски может уйти от одного дня до нескольких лет. Фото: предоставлено Иваном Михеевым

Пластиковая посуда, оргтехника, запчасти от машин… Что только не вдохновляет художника Ивана Михеева на создание авторских масок. Сейчас он даже подумывает открыть магазин, чтобы продавать свои шедевры. О том, как Иван Михеев покорил покупателей своим неординарным стилем, и, какой доход приносят изделия, он рассказал «КП-Екатеринбург».

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ

Раньше Иван работал над созданием наружной рекламы. А параллельно мастерил маски в стимпанк стилистике у себя дома. Когда их увидел друг Ивана, он предложил художнику продать работы. Михеев прислушался. Оказалось покупателей на такое добро хватает.

- Много чего перепробовал, но это хобби стало новым витком в моей работе. В своих изделиях использовал хлам, который привлекал своей формой. Например, в одну из своих диорам поместил сушеные корни редиса, так как они подошли по форме, - рассказывает 48-летний художник.

Шедевром могут стать самые разные предметы быта - от пластиковой посуды до автомобильных деталей. Фото: предоставлено Иваном Михеевым

Созданием масок Иван занимается уже семь лет. Со временем творческая студия переехала с балкона в помещение, и подобрался штат мастеров. Сами маски тоже стали «прокаченными» и в них появились элементы с подсветкой. Эксклюзивы покорили не только российских покупателей, но и зарубежных.

- У меня неоднократно заказывал маски для своего шоу бас-гитарист Chris Cyanide. Пока изготавливал, каждый этап обговаривали с ним. Моей работой Крис остался доволен. Еще выполнял работу для одного из зарубежных рэперов. Он надевал ее на съемки клипа, ходил на интервью. Мне же просто сказал, что в восторге и носится с ней, как ребенок. В моих масках покупатели ходят и на фестивали Burning Man, - говорит Иван.

В некоторых масках встроена подсветка. Фото: предоставлено Иваном Михеевым

На изготовление одной маски художник может потратить один день, но иногда работа затягивается на несколько лет. Но заказы на косплей брать не желает. Признается, что не любит копировать один в один бутафорию из фильмов.

- Свой стиль я бы охарактеризовал как кибер-панк, постаппокалипсис. Люблю создавать что-то брутальное, темное и мускулинное, - продолжает Иван. –Любим вносить в маски мрачноту, нотку чего-то готического. Меня просят сделать маску персонажа из «Звездных войн». Я сделаю, но это будет герой, у которого будут отличительные черты дизайна, детали.

Масками художник увлекся 7 лет назад. Фото: предоставлено Иваном Михеевым

СОБЕРУ РАБОТЫ СО ВСЕЙ РОСССИИ

Семья поддерживает Ивана, а его дети едва ли не пищат от восторга, когда видят новые работы. Раньше супруга помогала ему фотографировать работы. А сейчас у него есть уже своя собственная творческая мастерская. Ее официально художник откроет в начале апреля. Кстати, ради любимого хобби Иван даже бросил основную работу в рекламном агентстве.

- В мастерской будут представлены маски, аксессуары и костюмы - около 70 экземпляров. Большая их часть – в единственном экземпляре, - говорит художник.

Художник создает целые образы футуристических персонажей. Фото: предоставлено Иваном Михеевым

Говорить о каком-то стабильном доходе пока рано. Но развитие собственного дела у Ивана пока в приоритете.

- Если во времена продажи масок за рубежом, то в месяц можно было получать от 60 до 80 тысяч рублей. Сейчас прибыль снизилась. Возможно, мне это дело надоест. Сколько я еще буду заниматься созданием масок не могу сказать. Все может поменяться, но это творчество будет носить индивидуальный характер, - рассказал Иван.

Некоторые маски изготовлены в единственном экземпляре. Фото: предоставлено Иваном Михеевым

Опасений насчет дальнейшей работы у художника нет. Иван считает, что его маски с уральским характером будут пользоваться популярностью.