В соревнованиях примут участие 12 стран мира

Дети смогут встретиться с именитыми спортсменами, которые посетят "Игры вызова легенд". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 24 марта по 2 апреля 2023 года пройдет мультиспортивное мероприятие с акцентом на гимнастические виды спорта. В «Играх вызова легенд» примут участие спортсмены из 12 стран мира.

Соревнования будут транслироваться в группах соцсетей мероприятия, а финалы будут показаны на «Матч-ТВ».

Соревнования «Игр вызова легенд»-2023 в Екатеринбурге: дисциплины, расписание состязаний, площадки проекта

«Игры вызова легенд»-2023 в Екатеринбурге: дисциплины

Уральцы проведут турниры по четырем дисциплинам – спортивной акробатике, аэробике, спортивной гимнастике и художественной гимнастике. Участвовать в состязаниях будут 2500 спортсменов, а болеть за них будут до 6000 зрителей на трибунах.

«Игры вызова легенд»-2023 в Екатеринбурге: расписание соревнований

Начальник городского Управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина сообщила, что в рамках «Игры вызова легенд» в направлении акробатики будут проведены первенство России среди юношей 12-14 лет, первенство России среди юношей и девушек 12-14 лет, чемпионат России по спортивной акробатике. В направлении спортивной аэробики состоится Кубок России. Олимпийский чемпион Давид Белявский проведет Всероссийское соревнование на призы Давида Беляевского.

График соревнований в рамках «Игр вызова легенд» будет следующим:

Спортивная аэробика – с 26 по 28 марта, а также с 30 марта по 1 апреля.

Спортивная акробатика – открытие запланировано на 29 марта, соревнования с 30 по 31 марта.

Художественная гимнастика – с 30 марта по 1 апреля.

Спортивная гимнастика – с 31 марта по 1 апреля.

Большой гала-концерт в честь закрытия «Игр вызова легенд» состоится 1 апреля.

«Игры вызова легенд»-2023 в Екатеринбурге: стоимость билета

В зависимости от дисциплины и места в зале билеты обойдутся от 200 до 500 рублей на человека.

«Игры вызова легенд»-2023 в Екатеринбурге: страны-участники

Заявились на состязания 12 стран,среди которых Китай, Израиль, Сирия, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Армения, Белоруссия. Страны-участники представят в Екатеринбурге 22 национальные сборные.

«Игры вызова легенд»-2023 в Екатеринбурге: площадки

Все спортивные состязания пройдут на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» (ЭКСПО-бульвар, 2а), так как только такая крупная площадка смогла вместить в себя всех спортсменов и зрителей, которые будут наблюдать за мероприятием. До площадки можно будет добраться на бесплатных автобусах. Они будут курсировать от станции метро «Ботаническая» в день соревнований.

Гала-концерт пройдет в Центре художественной и эстетической гимнастики по адресу ул. Лучистая, 16.