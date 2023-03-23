Пилот Дамир Юсупов объяснил, почему перед взлетом в самолете раздается звуковой сигнал

Дамир Юсупов на видео показал, как появляется короткий звуковой сигнал перед взлетом Фото: «Уральские авиалинии», t.me/uralairlines

Герой России, пилот Дамир Юсупов, сегодня, 23 марта, устроил краткий ликбез для тех, кто боится летать. В частности, он объяснил, что за непонятный повторяющийся «пикающий» звук мы слышим перед взлетом самолета. Видеоролик, в котором он объясняет природу звука, был записан в кабине самолета и опубликован в телеграм-канале авиакомпании «Уральские авиалинии».

- Интересный звук, который вы слышите обычно перед взлетом или посадкой, происходит обычно при включении и переключении переключателя, который называется seat belts, - рассказывает в ролике Дамир Юсупов. - В переводе означает «привязные ремни». Пилоты перед взлетом и посадкой многократно его переключают, и это предупреждает бортпроводников и пассажиров о предстоящем взлете или посадке.

В августе 2019 года самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был лететь из Москвы в Симферополь, столкнулся со стаей птиц при взлете. Оба двигателя воздушного судна отказали. Благодаря действиям экипажа и лично командира воздушного судна Дамира Юсупова самолет удалось успешно посадить на кукурузное поле в Подмосковье. Никто из 233 человек, находившихся на борту, не погиб. О событиях того дня был снят фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Роль Дамира Юсупова в нем сыграл актер Егор Бероев.

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