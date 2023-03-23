Правила безопасной эксплуатации газового оборудования специалисты ГК «ГАЗЭКС» регулярно напоминают свердловчанам

Газовые плиты проверяют ежегодно. Фото: Пресс-служба ГК «ГАЗЭКС»

Такие данные приводят аналитики РИА Новости по результатам исследования за период с 2017-го по 2023-й год. Анализ проводили на основе сообщений экстренных служб и Следственного комитета.

В целях профилактики и пресечения несчастных случаев, причиной которых является безответственное отношение потребителей к требованиям в части обращения с газом и газовыми приборами, сотрудниками группы компаний «ГАЗЭКС» проводится большая работа.

В первую очередь представители газовой компании вместе с сотрудниками МЧС России и представителями Всероссийского добровольного пожарного общества проводят рейды газовой безопасности в многоквартирных и частных домах региона.

Фото: Пресс-служба ГК «ГАЗЭКС»

«Несчастные случаи, связанные с использованием газа в быту, чаще всего происходят по вине самих жильцов в связи с ненадлежащим техническим состоянием газового оборудования. Нельзя забывать о том, что от своевременности и качества обслуживания газового оборудования зависит ваша безопасность. В соответствии с федеральным законодательством, абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании такого оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении», - комментирует главный инженер АО «ГАЗЭКС» по Горнозаводскому округу Андрей Симонов.

Фото: Пресс-служба ГК «ГАЗЭКС»

Специалисты газового холдинга проводят уроки газовой безопасности для школьников и квесты в летних загородных лагерях Свердловской области, чтобы помочь детям и подросткам изучить правила обращения с бытовыми газовыми приборами. Например, на детском конкурсе «Маленькая мисс Каменск-Уральский 2023», генеральным партнером которого выступил «ГАЗЭКС», одним из этапов для участниц стало задание по подготовке поделок и рисунков на тему безопасного использования газа. Также газовики ведут познавательную программу для людей пожилого возраста в Школе газовой безопасности: показывают обучающий фильм, отвечают на вопросы, проводят викторину для закрепления изученного материала.