Медики готовят к выписке девочку, которая с братом несколько дней провела в запертой квартире с телами родителей

Молодые родители погибли, предположительно, 12 марта. Их детей вызволили из запертой квартиры 15 числа Фото: соцсети/ читатель «КП»

Восемь дней назад, 15 марта, благодаря неравнодушным соседям в одной из квартир на улице Таганской были спасены двое детей. Маленькие мальчик и девочка несколько дней сидели в запертой квартире наедине с телами своих родителей. После этого истощенных детей передали в руки медиков. Сегодня, 23 марта, врачи рассказали о состоянии малышей.

- После проведенного лечения мальчик выписан из больницы, его сестру врачи готовят к выписке. По решению органов опеки и попечительства дети будут переданы родственникам, - прокомментировали в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Корреспонденты «КП-Екатеринбург» подробно рассказывали об этом происшествии. Погибшему отцу детей было 29 лет. Матери – 25. После случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По предварительной информации, супруги скончались 12 марта. В тот же день соседи снизу стали жаловаться на то, что их топят. Через некоторое время они обратили внимание, что в квартире постоянно плачут дети, после чего сосед выломал дверь, чтобы спасти малышей.

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