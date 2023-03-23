Полезные советы про капремонт при покупке квартиры

Предоставлено пресс-службой Фонда капитального ремонта

Что нужно сделать, чтобы квитанции приходили на имя нового собственника? Публикуем полезные советы от Фонда капитального ремонта для новых собственников.

Предоставлено пресс-службой Фонда капитального ремонта

Долги по капремонту переходят на нового собственника

Согласно ч. 3 ст.158 ЖК РФ, обязанность по оплате расходов на капремонт дома распространяется на всех собственников помещений в нем с момента возникновения у них права собственности. При смене собственника к новому владельцу вместе с правом собственности переходят обязательства предыдущего по оплате взносов на капитальный ремонт, в том числе им и не исполненные.

Предоставлено пресс-службой Фонда капитального ремонта

Но если жилье находилось в муниципальной, областной или государственной собственности, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт сохраняется за прежним собственником помещения в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 158 Жилищного Кодекса РФ).

Проверяйте факт отсутствия долга!

Поэтому до заключения сделки купли-продажи рекомендуем попросить собственника помещения показать вам квитанции и чеки об оплате взносов. В случае утери квитанций, подтвердить отсутствие долга по взносам на капремонт можно выпиской по лицевому счету или справкой об отсутствии задолженности, полученной у платежного агента (организации, которая ведет работу по начислениям, сбору денежных средств и

Предоставлено пресс-службой Фонда капитального ремонта

выставляет квитанции).

И еще один важный момент – обратите внимание на все пункты договора купли-продажи. Необходимо, чтобы в договоре было указано, что продавец недвижимости обязан предоставить покупателю все документы, подтверждающие оплату капремонта.

Предоставлено пресс-службой Фонда капитального ремонта

После покупки квартиры внесите изменения в данные в квитанции

Для того, чтобы квитанции приходили на имя нового собственника, необходимо обратиться в организацию, которая выставляет платежные документы, с соответствующим заявлением. Как правило, к заявлению также необходимо приложить:

- копию паспорта

- копию документа, подтверждающего право собственности на помещение.