Эспрессо живёт 30 секунд?

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Яркий и насыщенный эспрессо – только что сваренный. Профессиональные бариста знают, что незабываемый вкус и плотная кофейная пенка сохраняются всего 30 секунд после варки. В кофейне пейте эспрессо сразу – прямо за барной стойкой. Но если у вас есть собственная крутая кофемашина, то мы можем лишь позавидовать. Например, для тех, кто разбирается во вкусе, Polaris создал кофемашину РАСМ 2060AC.

Для приготовления любимого напитка достаточно нажать всего одну кнопку, и кофемашина приготовит яркий и свежий напиток сама. Кстати, в кофемашине можно настроить индивидуальные параметры: поменять температуру и крепость – тем самым довести рецепт до совершенства.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Благодаря помпе итальянского производства с давлением 20 бар кофемашина варит насыщенный эспрессо с превосходной кофейной пенкой. Стальные жернова кофемолки обеспечат высокое качество помола, а специальная платформа подогреет чашки. Не переживайте за крепость эспрессо. Он содержит не больше кофеина, чем в капучино. При его варке используется стандартная порция кофейных зерëн, только воды добавляется меньше.

С кофемашиной Polaris ваш ароматный и свежесваренный эспрессо мгновенно готов – без очереди в кофейне и потери качества вкуса. Вы полностью владеете 30 секундами, когда сверху напитка держится «крема», которую все так ценят. Каждый глоток густого и плотного эспрессо принесёт бодрость и наслаждение. Такой стремительный насыщенный кофе утром даст импульс для всего дня.

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