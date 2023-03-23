Чего боится палочка Коха?

«Каждый день надо употреблять не менее 5 порций овощей и фруктов», - рекомендует главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина. Фото: Татьяна КАЙНОВА.

По данным специалистов, треть населения земного шара инфицирована бактериями туберкулеза, но при этом заболевает только каждый десятый. У большинства людей защитные силы организма препятствуют развитию этого заболевания.

Как правильное питание и ЗОЖ помогают предотвратить развитие туберкулёза, рассказала главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Эдуардовна Бородина

- Ирина Эдуардовна, как передаётся туберкулёз?

- Возбудителем туберкулёза является бактерия (Mycobacterium tuberculosis), которая чаще всего поражает лëгкие. Туберкулёз распространяется от человека к человеку по воздуху. При кашле, чихании или отхаркивании люди с лëгочным туберкулёзом выделяют в воздух туберкулëзные бактерии.

- Кто в группе риска?

- Как правило, это люди с ослабленной иммунной системой, например с ВИЧ-инфекцией или принимающие препараты, которые подавляют иммунную систему. Также подвергаются более высокому риску люди с сахарным диабетом и курильщики.

Сейчас туберкулёз успешно лечится, и его можно предотвратить.

- Как не допустить развитие туберкулëза?

- Огромное значение в профилактике туберкулёза имеет правильное питание. Приём пищи должен быть не менее четырëх раз в день. Нельзя недоедать, но и перегружать организм обильным приёмом пищи тоже не желательно.

Рекомендуется употребление белковых продуктов, свежих фруктов и овощей, молока и кисломолочных продуктов. Белки – главный источник незаменимых аминокислот, а овощи и фрукты – кладезь антиоксидантов, витаминов и микроэлементов.

Научиться питаться правильно помогает метод тарелки. Половину тарелки должны составлять овощи и фрукты, примерно четверть может занимать белковый продукт, такой как рыба, птица или мясо, бобовые. Оставшуюся четверть заполняйте гарниром, таким как рис, картофель, гречка, макароны и т. д. В рацион следует включать три такие тарелки плюс перекус. На ужин можно немного «облегчить» вашу тарелку, исключив одну из составляющих, но не овощную. Это может быть омлет с овощами или творог с печëным яблоком.

Каждое утро обязательно нужно завтракать, а вот вечером за 3–4 часа до сна лучше воздержаться от приема пищи.

Важен отказ от вредных привычек, так как курение, алкоголь, наркотики снижают защитные силы организма. Ну и, конечно, необходима физическая активность. Она может быть как бытовая, так и посещение спортзала, секций или же просто ходьба быстрым шагом не менее 30 минут в день.

Нельзя недоедать, но и перегружать организм обильным приёмом пищи тоже не желательно.