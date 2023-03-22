Дали новые квартиры, но не всем: что стало с жильцами дома в Серове, у которого отвалилась стена

По предварительной версии, стена рухнула из-за падения снега на один из балконов Фото: прокуратура Свердловской области

Полторы недели прошло с того момента, как в Серове на улице Пристанционной у жилого дома отвалилась стена. По предварительной версии, она рухнула из-за льда упавшего с крыши на один из балконов – падая, он прихватил с собой часть фасада.

После случившегося сотрудники прокуратуры организовали проверку. А самим жильцам власти города предоставили места в гостинице с бесплатным питанием. Впрочем, по словам самих жителей дома, к настоящему моменту в гостинице уже никто не живет.

- Для меня все изменилось в лучшую сторону – я получила квартиру в новостройке, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ольга, жившая в одной из квартир рядом с обрушившимся балконом. – Я уже переехала. У меня была трехкомнатная квартира, но дали поменьше. Я сама написала заявление о том, что согласна на меньшую площадь. Администрация города дала машину и грузчиков для переезда. Правда, за два дня из трехкомнатной полнометражной квартиры невозможно переехать. У меня там все большое, габаритное. Так что я взяла пока только небольшие вещи. Для большой мебели предоставили складские помещения для хранения.

К моменту ЧП часть дома уже была расселена, включая квартиру, оставшуюся без стены Фото: читатель «КП»

Не всем жителям дома на улице Пристанционной выделили новые квартиры. Некоторым предоставили временное жилье.

- Временное жилье нам предоставили, сказали что жить в нем надо до 1 сентября 2025 года, пока новый дом не построят, - рассказала «КП-Екатеринбург» Людмила. – Но я туда переезжать не стала. Полгода на даче поживу. Потом к одной из дочерей перееду. В том доме уже никто не остался. Всех оттуда вывезли. От администрации города были грузчики и машины.

Добавим, что сами жильцы сомневаются в том, что стена дома рухнула из-за падения снега. Они настаивают на том, что причиной всему аварийное состояние дома – его построили еще в 1955-м, а из-за коммунальных проблем стены износились.

- Никакого снега там не было. Просто в подвале уже не один десяток лет парило. Вот все и разрушилось само, - добавила Людмила.

Ранее тему с расселением дома комментировали в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Для расселения аварийного жилья, в том числе этого дома, в муниципалитете строится новое жилье, которое планируется ввести в строй через полтора года, - добавили в департаменте.

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