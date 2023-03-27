Пациент и лечащий врач: что делать, если отношения «дали трещину»?

Фото предоставлено пресс-службой медицинского центра «УРО-ПРО»

Каждый в таком случае ждет, что специалист непременно решит его проблему, а процесс ее решения будет быстрым и комфортным.

Но иногда бывает так, что ожидания пациента не совпадают с реальностью. Например, человеку кажется, что врач требует слишком объемного обследования (а значит, хочет «стрясти» побольше денег) или назначает не «волшебную» таблетку, а длительный курс комплексного лечения (пациенту при этом может казаться, что проблему можно решить проще и быстрее – и по-человечески это понятная позиция).

А если лечение уже назначили, а улучшений нет? Ведь организм каждого индивидуален, и если терапия не дает ожидаемого результата, врач корректирует ее – абсолютно понятное действие для специалиста, но далеко не всегда - для пациента. Так у человека рождаются сомнения: компетентен ли врач? Пациент начинает думать, что врач ошибается, а значит, время и деньги потрачены впустую, а проблема со здоровьем так и останется. Что делать в такой ситуации? Есть несколько вариантов.

1. Получить второе мнение другого врача той же специальности

Пациент может обратиться за разовой консультацией к другому специалисту клиники, в которой проходит лечение, либо к специалисту другого медицинского учреждения, чтобы получить еще одну точку зрения на свою проблему и варианты ее решения.

Однако нелишним будет сначала еще раз поговорить со своим врачом. Ведь недопонимание между пациентом и специалистом может быть вызвано вполне решаемой причиной: например, если на приеме пациент испытывал волнение (что бывает весьма часто), из-за которого объяснения врача просто не запомнил, – это нормальная реакция на стресс. Поэтому более правильной тактикой будет обращение к своему лечащему врачу с просьбой еще раз объяснить, что происходит со здоровьем и какие есть варианты лечения. В зависимости от того, какие варианты приемлемы для медицинского центра, сделать это можно по телефону, во время онлайн-консультации или при личной встрече с врачом.

Если же разногласия с лечащим врачом непреодолимы, а место лечения менять не хочется, то пациент имеет право сменить врача в рамках того же медицинского центра.

2. Обращение к главному врачу медицинского центра

Одна из основных задач главного врача – оценка и контроль качества работы врача лечащего. Поэтому если у пациента появились сомнения в методах диагностики, поставленном диагнозе, рекомендациях, данных ему лечащим врачом, выбранной специалистом тактике лечения, то обращение к главному врачу будет лучшим вариантом, так как это позволяет получить ответы на беспокоящие пациента вопросы, снимает сомнения и дает пациенту наибольшие шансы на успешное решение его проблемы.

3. Еще один способ, набирающий популярность в последнее время, – написать отзыв на тематических интернет-площадках. Бывает, пациенту легче высказаться анонимно, не афишируя себя – это вполне нормальное желание, однако анонимное сообщение не решит проблему человека. Проблема имеет шанс на конструктивное решение тогда, когда отзыв сопровожден уточняющей информацией, которая даст руководству клиники возможность помочь вам: номером договора или номером медицинской карты, датой и временем и визита или любыми другими данными, которые позволят руководству клиники идентифицировать пациента. Отзывы, снабженные уточняющей информацией, не только помогают клинике разобраться в проблеме пациента, но и провести работу над ошибками, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем.

Негативная реакция пациента – явление, с которым время от времени сталкивается каждый медицинский центр. Клиника «УРО-ПРО» – не исключение, однако такую обратную связь мы изучаем с благодарностью, ведь для нас это возможность совершенствовать свою работу. У каждого нашего пациента при возникновении вопросов или претензий есть возможность решить проблему быстро и без проволочек. Для этого нужно сообщить о возникшей ситуации администратору ресепшен непосредственно в медицинском центре, либо обратиться в контакт-центр клиники по телефону, либо отправить сообщение на электронную почту медицинского центра или в чат WhatsApp. Каждое такое сообщение от наших пациентов руководство клиники «УРО-ПРО» внимательно анализирует и предпринимает все возможные шаги, чтобы помочь человеку и найти пути решения его проблемы.

В заключение можем пожелать каждому со всей тщательностью подходить к выбору лечащего врача, а если все же у вас возникли вопросы или сомнения в выбранном специалисте, - не стесняться обращаться к руководству медицинского центра.

Международный медицинский центр «УРО-ПРО»,

Екатеринбург, ул. Кузнечная, 83

Фото предоставлено пресс-службой медицинского центра «УРО-ПРО»

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