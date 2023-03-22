Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге установится жаркая погода

Плюсовые температуры продлятся до конца марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург и Свердловскую область пришла теплая погода. По словам главного синоптика региона Галины Шепоренко, плюсовые температуры должны продержаться до конца марта. В этом году их значения выше нормы.

- Конец марта ожидается жарким для этого периода. Особенно высокие температуры будут в период с 26 по 28 марта. Воздух в эти дни нагреется до +10 градусов и выше, - рассказала «КП-Екатеринбург» Галина Шепоренко.

По предварительным прогнозам, апрель также будет теплым, но не исключены кратковременные похолодания. Согласно данным «Гисметео», в апреле температура воздуха будет держаться от -5 до +12 градусов.

- Среднесуточные температуры в апреле будут от +1 до +4 градусов. К концу месяца среднесуточная температура будет ближе +10 градусам. В конце апреля начинается пожароопасный сезон. При этом совсем не исключаются кратковременные возвраты холода со снегом и метелями, но сильно заранее такие яркие явления мы не можем спрогнозировать, - добавляет главный синоптик Свердловской области.

Напомним, в период с 24 по 27 марта в регионе ожидается мокрый снег с дождем, особенно в южной половине Свердловской области. Температура воздуха в этот период повысится: столбики термометров покажут -2… +3 градуса, на севере Свердловской области +2… +5 градусов.

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