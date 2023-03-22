В прокуратуре сообщили, что у него и ранее были проблемы с законом Фото: соцсети

В Кировском суде Екатеринбурга рассмотрят уголовное дело 49-летнего Эдуарда Симонова. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе суда. По версии следствия, Симонов забил до смерти 38-летнего соседа. А через три месяца жестоко расправился с другом детства.

- 7 августа 2022 года обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Красина в состоянии алкогольного опьянения, на фоне возникшей неприязни к соседу на почве ревности к соседке нанес несколько ударов руками по голове последнего. В результате преступных действий злоумышленника потерпевший 29 октября 2022 года скончался в больнице, - сообщила «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Экспертиза пришла к выводу, что мужчина скончался от черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. Однако, когда следователи СК вышли на след Симонова, то выяснилось, что он уже в СИЗО.

Спустя три месяца его взяли под стражу по обвинению в убийстве бывшего одноклассника, с которым выпивал.

- В ходе конфликта нанес ногами удары по телу своего знакомого со школьной скамьи, отчего тот упал, - добавили в прокуратуре. - После чего злоумышленник ножом нанес не менее 14 ударов в область жизненно – важных органов головы, шеи и туловища потерпевшего.

Эдуарду Симонову предъявлены обвинения по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и по статье 105 УК «Убийство». Первое заседание назначено на 29 марта.

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