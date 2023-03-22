Министр Сергей Кравцов: «Школьники начнут получать свидетельство о профессии, как в СССР»

Министр просвещения России Сергей Кравцов 22 марта прилетел в Екатеринбург на фестиваль «Билет в будущее» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похоже, в будущем у российских школьников не будет стоять вопрос, кем работать после выпускного. Ведь покидать стены школы они будут не только с аттестатом, но и с рабочей специальностью, по которой сразу можно будет трудоустроиться. О нововведении в образовательной сфере сегодня, 22 марта, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов на Всероссийском фестивале по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге.

- Мы возвращаемся к лучшей практике из советского периода, когда школьник может получить по завершению школы определенную специализацию, - сказал Сергей Кравцов. - Профобучение включает профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих. Получение профессий будет происходить по образцу существующих учебно-производственных комбинатов.

По словам министра Сергея Кравцова, при профориентации учеников российские школы начнут использовать в том числе и богатый советский опыт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр просвещения отметил, что такая практика уже есть в Москве, Московской области, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге, в Свердловской области, Челябинской области и других регионах.

- Школьники получают профессиональное обучение в колледжах и на предприятиях, - объясняет Сергей Кравцов. - По итогу каждый школьник получит свидетельство о профессии государственного образца. Это позволит ребятам скорее трудоустроиться и быть более конкурентно-способными.

Новая система профориентационной работы начнет внедряться в школах страны с 1 сентября следующего учебного года. Она будет иметь три уровня – «Базовый» на 40 часов в учебном году, «Основной» на 60 часов и «Продвинутый» на 80 часов.

Министр Сергей Кравцов в Екатеринбурге рассказал о грядущих изменениях в профориентационной подготовке школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Каждый из уровней складывается из обязательных 34 часов внеурочной деятельности и определенных образовательными учреждениями мероприятий в рамках воспитательной деятельности, - объяснил Сергей Кравцов. - Всего 8 миллионов детей будут вовлечены в эту профориентацию.

Часы, посвященные профориентации, будут отданы также обучению в предпрофессиональных классах, в числе которых министр назвал медицинские и космические классы, а также педагогические, предпринимательские и классы информационных технологий. Также у детей будет внеурочная деятельность, включающая экскурсии на производство и посещение технопарков, прослушивание лекций в колледжах и вузах.

СКАЗАНО!

Николай Дерягин, кандидат педагогических наук, исполнительный директор АНО ИД «Народное образование»:

- В советские годы у нас в 9 и 10 классе вместо уроков труда были уроки автодела. И мы по окончании школы получали свидетельства автослесарей и даже автомобильные права. Лично я в 10 классе получил автомобильные права. Это было очень почетно. Также между 9 и 10 классом летом мы проходили практику на автопредприятии, где разбирали детали, мыли их и так далее. Конечно, такая практика в советские годы была. Такие уроки были для всех обязательны, но можно было выбирать профессию. Не скрою, у нас некоторые мальчики пошли на деревообработку – учились на плотников и столяров. Кто-то пошел на металлообработку и учились на слесарей. Были специальные учебно-производственные комплексы. То, что сейчас это будет возрождаться, мы горячо поддерживаем. О необходимости настоящего трудового воспитания говорили, говорим и будем говорить.

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