В Свердловской области завершены поиски матери троих детей

Многодетная мать из Ревды пропала 18 марта. Фото: волонтерская организация "Ревдинские волки" Фото: Алексей БУЛАТОВ

История с исчезновением матери троих детей в Ревде закончилась благополучно. Ирина Раджабова пропала 18 марта. Как рассказывали в волонтерской организации «Ревдинские волки» и в полиции, для 31-летней женщины это не первый случай самовольного ухода из дома.

Заявление в полицию ее муж написал 21 марта. Поиском быстро занялись, как и полицейские, так и волонтеры, которые предполагали, что она могла уехать в соседний Дегтярск. Известно, что Ирина Раджабова перестала появляться дома после посиделок у соседей, живших через дорогу от частного дома многодетной семьи.

- Накануне, когда супруг был на работе, его спутница жизни была в гостях у знакомых через дорогу от собственного дома. Ирина проводила время совместно с соседской супружеской парой. Вечером она вернулась домой, а через некоторое время вновь отправилась в ту же компанию, - рассказывал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Когда глава семьи пришел забрать Ирину из гостей, то ни на стук в дверь, ни на звонки ему не открыли дверь. Зная, что жена уже ранее уходила на несколько дней, вернулся домой и уложил детей спать.

- Утром встретился с соседом, который рассказал, что Ирина приходила к ним во второй раз, но они ее не пустили, сославшись на то, что якобы устал злоупотреблять, - уточнял полковник Горелых.

Поиски многодетной мамы завершились утром 22 марта. Ирина Раджабова вернулась домой самостоятельно. Она находилась у своей подруги. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

- Ни в какую криминальную историю мать троих детей не попала. Жива и здорова, только побаливает голова. За страсть к путешествиям она уже получила пучок критики от супруга. Поисковым мероприятиям полиции и волонтеров дан отбой, - отметил Валерий Горелых.

Ранее знакомые Ирины Раджабовой были уверены, что самовольно уйти из дома она не могла. В ее пропаже подозревали даже мужа, который сам обратился в полицию для помощи в поисках. По их мнению, отношения в их супружеской паре натянутые, поэтому, как считали подруги, в ее исчезновении могли быть замешаны конфликты в семье.